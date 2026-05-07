Las sanciones deportivas que contempla el Real Madrid tras el cruce entre Valverde y Tchouameni

La tensiones dentro del Real Madrid no terminan. De hecho, se entiende que el club está en la peor etapa dentro y fuera del campo en lo que va de la era de Florentino Pérez como presidente. Además de que el equipo se marchará un año más con las manos vacías, ahora, el tema disciplinario es cada más complejo.

El día de ayer se reportó sobre un primer cruce muy intenso entre Aurelien Tchouameni y Federico Valverde. El mismo vivió su segundo capítulo el día de hoy.



En esta ocasión sí se ha llegado hasta las agresiones físicas, siendo Federico el más afectado luego de sufrir una herida que incluso ha requerido puntos de sutura.

❌ El Real Madrid aplicará el RÉGIMEN INTERNO a Tchouaméni y Valverde. Posibilidad de:



▪️ Falta grave: suspensión de empleo y sueldo + de 3 a 10 partidos de sanción



▪️ Falta muy grave: suspensión de empleo sueldo + de 11 a 20 partidos de sanción o DESPIDO disciplinario



▪️… pic.twitter.com/BdMGap11WN — Madrid Sports (@MadridSports_) May 7, 2026

Siendo el caso, a nivel interno del Real Madrid valoran sanciones inmediatas y severas basadas en el código de conducta del club. La primera y más accesible de ellas implicaría una suspensión de tres a diez juegos oficiales con el equipo. En dicho período de tiempo ninguno de los dos jugadores tendrá derecho a percibir su sueldo.

En un segundo escenario y si el conflicto es calificado como grave, tanto el charrúa como el francés pueden ser suspendidos de 11 a 20 juegos oficiales. De igual forma su sueldo estaría congelado. Incluso, el club tiene en sus manos poder legal para despedir a cualquiera de ellos o ambos de así desearlo.

SPAIN-MADRID-FOOTBALL-UEFA CHAMPIONS LEAGUE-REAL MADRID VS BAYERN MUNICH | Xinhua News Agency/GettyImages

De momento ni la gerencia, ni el cuerpo técnico han tomado una postura final. Al menos no de tal nivel de radicalidad. Sin embargo, se espera que se tomen medidas preventivas mientras se llega a un castigo formal.

Salvo sorpresa, ninguno de los dos jugadores serán elegibles para el clásico. Esta será una sanción que llegue desde la oficina y que el técnico interino, Álvaro Arbeloa tendrá que acatar sin poder opinar al respecto.