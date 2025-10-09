El Real Madrid mantiene a Haaland en el radar por si vende a Vinícius Jr.

Mientras la renovación de Vinícius Júnior continúa en el aire, el as bajo la manga de Erling Haaland cobra fuerza en el Real Madrid.

La directiva blanca ya ha trazado su plan si el futuro del jugador brasileño, con contrato hasta 2026, es imposible de encauzar. En ese supuesto, el número 1 en la lista de deseados es el actual referente ofensivo del Manchester City de Pep Guardiola.

La directiva merengue comenzó a valorar la posibilidad de dar salida al nacido en Brasil. Eso sí, para ello se antoja necesario que alguno de los clubes de Arabia Saudí que han mostrado interés por el extremo se atreva a poner sobre la mesa unos 250 M€, según cuenta la Cadena SER.

"En el Real Madrid se pusieron a pensar que una venta a Arabia podría juntar a Mbappé y Haaland. La cláusula de Vini es de mil millones aunque el Madrid podría aceptar una futura venta alrededor de los 250 millones de euros. El Madrid tiene un plan B que es la bomba H: Haaland. Aunque esto todavía dará para muchos capítulos", expresó el periodista Pacojó en la Cadena SER.

Manchester City v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off First | Carl Recine/GettyImages

"Con Guardiola nunca ha habido problemas de salidas, por ejemplo, Julián Álvarez. Obviamente no lo van a regalar. Si Haaland pidiera salir quizás veríamos un caso similar al de Julián. Está feliz en Manchester y con el club. Aunque nunca se sabe con el Real Madrid de por medio", concluyó el locutor de la misma emisora, Pablo Montaño.

Vinícius sigue siendo un símbolo de la nueva generación del Madrid. Sin embargo, sus altas exigencias salariales y su deseo de ser tratado como una estrella complican la negociación. El equipo blanco sabe que retener al brasileño es la máxima prioridad, pero no quiere verse en desventaja en la mesa de negociaciones. ¿Se viene la HM? ¿Será Haaland - Mbappe el ataque del futuro inmediato en el Real Madrid?

