El Real Madrid mira al Castilla: Arbeloa apuesta por David Jiménez y Jorge Cestero en la Copa del Rey

El Real Madrid vuelve a recurrir a su cantera para afrontar la Copa del Rey, una competición históricamente fértil para las apariciones juveniles. Para el compromiso ante el Albacete, el club blanco apostará por dos nombres poco habituales del primer equipo, procedentes directamente del Real Madrid Castilla.

La decisión se explica desde el banquillo. Álvaro Arbeloa, quien asumió el mando del primer equipo tras el despido de Xabi Alonso, ha optado por rodearse de futbolistas que conoce bien. Su lectura es clara: competir con orden, intensidad y conocimiento del modelo, incluso en un contexto de eliminatoria.

Real Madrid Training Session And Press Conference | Eurasia Sport Images/GettyImages

El primer nombre es David Jiménez, lateral derecho de 21 años que destaca por su proyección ofensiva. En la presente temporada ha disputado 14 partidos oficiales, acumulando 1,103 minutos, con un gol y tres asistencias, números que reflejan su vocación para incorporarse al ataque desde la banda.

Más allá de la producción directa, Jiménez ha mostrado regularidad y disciplina. Su promedio de 0.24 asistencias por cada 90 minutos y un registro bajo de amonestaciones refuerzan la confianza del cuerpo técnico. En un escenario como la Copa, su profundidad y energía pueden abrir partidos cerrados desde el costado derecho.

El segundo rostro es Jorge Cestero, mediocentro de apenas 19 años que se ha consolidado como eje del Castilla. Ha participado en 17 encuentros oficiales, con 1,383 minutos acumulados y dos goles, cifras notables para un futbolista cuya principal tarea es el equilibrio y la recuperación.

CF Talavera v Real Madrid - Copa del Rey | Antonio Villalba/GettyImages

Cestero aporta lectura táctica y personalidad. Su promedio goleador de 0.13 por cada 90 minutos, sumado a un ritmo competitivo alto, evidencia que no se limita a destruir juego. Además, su capacidad para sostener la intensidad durante largos tramos lo convierte en una pieza funcional para partidos de eliminación directa.

La apuesta de Arbeloa no es improvisada. El técnico entiende que la Copa del Rey ofrece un contexto ideal para medir carácter y adaptación. Integrar canteranos con rodaje competitivo permite mantener exigencia sin romper estructuras, al tiempo que se envía un mensaje interno sobre meritocracia y continuidad del proyecto.

Así, el Real Madrid vuelve a tender puentes entre Valdebebas y el Castilla. Ante el Albacete, David Jiménez y Jorge Cestero no solo buscarán superar una eliminatoria, sino también demostrar que la cantera sigue siendo una vía fiable para sostener al club en todos los frentes competitivos.