El Real Madrid paga la cláusula de Sergio Martínez y ya es jugador blanco

Sergio Martínez es nuevo jugador del Real Madrid. El Racing de Santander ha informado a través de un comunicado que el jugador de 19 años, formado en Laredo, abandona la institución tras haber alcanzado un acuerdo con el conjunto blanco.

“El Racing y el Real Madrid CF han llegado a un acuerdo para el traspaso de Sergio Martínez. El club madrileño se compromete al pago, en una sola entrega, de la totalidad de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato que unía al Real Racing Club con el jugador.

¡Suerte, Sergio! Estamos muy orgullosos de tu progresión en nuestro club y de cómo has defendido el escudo todos estos años. Los Campos de Sport de El Sardinero siempre serán tu casa”, anunció el club cántabro a través de sus canales oficiales.

ℹ️ Despedida de Sergio Martínez del Real Racing Club



✅ El Real Madrid abonará la totalidad de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato del futbolistahttps://t.co/tCKw6nrePQ pic.twitter.com/SLHlD0KQUQ — Real Racing Club (@realracingclub) August 31, 2026

En una operación que se ha cerrado con rapidez en apenas una semana, el Madrid pagará la cláusula des rescisión de 3 millones de euros que tenía el futbolista. y Martínez firmará un contrato por las cuatro próximas temporadas, hasta 2023. De esta manera, el conjunto blanco se hace con un talento de cara al futuro adelantándose a otros rivales como el FC Barcelona, el Atlético de Madrid y el Villarreal que también estaban siguiendo de cerca los pasos del jugador.

No obstante, el plan inicial del Madrid con Martínez no es que juegue directamente en el primer equipo, sino que se incorpore a la disciplina del Castilla bajo el mando de Julián López de Lerma, aunque tiene la opción de entrenar con el equipo de Mourinho.

¿Quién es Sergio Martínez?

Formado en la cantera del Racing de Santander desde los 10 años, Sergio Martínez ha pasado por todas las categorías del club. Su debut con el primer equipo se produjo el 6 de abril de 2025 y ya ha jugado un total de 15 partidos. El pasado 16 de agosto debutó en Primera División con el Racing en el partido frente al Villarreal.

El jugador de 19 años juega como mediocentro, aunque se puede desempeñar en otras posiciones. Debido a su 1,88 de altura es un jugador que tiene un buen juego aéreo y también destaca por su agilidad.

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