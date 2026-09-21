El Real Madrid pierde a Valverde por lesión: ¿cuándo podría volver a jugar?

El Real Madrid recibió otra mala noticia después de la derrota por 2-1 ante el Atlético de Madrid en el derbi madrileño, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga 2026/27: Federico Valverde terminó el encuentro con molestias en el tobillo izquierdo tras recibir una dura entrada de Kang-in Lee.

Los estudios médicos realizados por el club determinaron que el uruguayo sufrió un traumatismo severo en esa zona y el conjunto merengue confirmó que el futbolista deberá someterse a nuevas pruebas en las próximas horas para determinar con mayor precisión el alcance de la lesión.

🚨💣 OFFICIAL REAL MADRID STATEMENT:



Fede Valverde is INJURED and he has been diagnosed with severe trauma to his left ankle. More tests soon. pic.twitter.com/wvGZZJh5SI — Madrid Zone (@theMadridZone) September 20, 2026

¿Cuánto tiempo estará fuera?

Aunque todavía no se estableció un periodo oficial de baja, las primeras especulaciones apuntan a entre dos y tres semanas de recuperación. Por ese motivo, Valverde quedaría fuera de la próxima concentración de la selección de Uruguay y aprovecharía el parón internacional para avanzar en su recuperación. Su regreso dependerá, en cualquier caso, de la evolución del tobillo y de los resultados de los próximos exámenes médicos.

Aún así, el calendario deja al Madrid un margen importante antes de volver a competir. El siguiente compromiso será frente al Villarreal el sábado 10 de octubre, en el Santiago Bernabéu, por la octava jornada de LaLiga. Ese encuentro aparece como la primera posibilidad para que el mediocampista vuelva a estar disponible, aunque todavía no existe confirmación de que pueda participar.

Si Valverde logra recuperarse dentro del plazo previsto, podría volver a la competencia deportiva justo cuando el calendario del merengue comienza a intensificarse. Después del Villarreal llegará la visita a la Roma el 14 de octubre por la UEFA Champions League 2026/27 y posteriormente el cruce por el campeonato español contra el Sevilla el 18.

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Mateo Villalba Sanchez/GettyImages

Una baja sensible para el mediocampo

La ausencia del capitán supondría un problema importante para José Mourinho por el peso que tiene el uruguayo en el funcionamiento del equipo. Su capacidad para recorrer metros, colaborar en la recuperación y aparecer en ataque lo convirtió en una pieza habitual del mediocampo, por lo que su recuperación será seguida de cerca durante el parón internacional.

Por ahora, el cuerpo técnico deberá esperar la evolución de su tobillo antes de definir si podrá estar disponible para el regreso de LaLiga y evitar acelerar los plazos de recuperación.

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