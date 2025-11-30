El Real Madrid pierde el liderato de LaLiga tras sumar su tercer empate al hilo

El Real Madrid visitó al Girona en el Estadio Montilivi en duelo correspondiente a la jornada 14 de LaLiga. Los Blanquivermells se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Azzedine Ounahi al minuto 45. En el complemento, Kylian Mbappé igualó el partido desde el punto penal para sellar el 1-1 definitivo. Con este resultado, los merengues hilvanan su tercer empate consecutivo en el torneo y ceden el liderato a manos del FC Barcelona.

El conjunto blanco sigue sin ofrecer su mejor versión. El equipo dirigido por Xabi Alonso acumula 33 puntos en 14 jornadas, uno menos que los blaugranas. Más allá de la pérdida del liderato, lo preocupante es que estos tres empates han sido frente a rivales que, al menos sobre el papel, están muy por debajo del potencial de la plantilla merengue.

Girona FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

La mala racha del Real Madrid en LaLiga comenzó el 9 de noviembre cuando no pudieron pasar de un empate a ceros ante el Rayo Vallecano en Estadio de Vallecas.

Tras el parón por la Fecha FIFA, el equipo de Xabi Alonso se enfrentó al modesto Elche en el Estadio Manuel Martínez Valero. Los merengues estuvieron cerca de sufrir una derrota, pero Jude Bellingham apareció en los minutos finales para firmar el 2-2 definitivo y evitar un ridículo histórico.

El empate del fin de semana debe encender las alarmas en el vestidor merengue. El Real Madrid, cuya plantilla es la más valiosa del futbol español según cifras de Transfermarkt, no fue capaz de superar al Girona, un equipo que actualmente ocupa el puesto 18 de la clasificación.

La pelea por el liderato de LaLiga está más apretada que nunca. Entre el líder Barcelona y el Atlético de Madrid, cuarto de la clasificación, apenas existe una diferencia de tres puntos.

¿El Real Madrid se encuentra en crisis? ¿La directiva le tendrá paciencia a Xabi Alonso o realizará cambios?