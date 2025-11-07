El Real Madrid pierde terreno con el Liverpool en la carrera por fichar a Marc Guéhi

Las posibilidades del Liverpool de fichar al defensa del Crystal Palace, Marc Guéhi, podrían haber aumentado considerablemente, según informan medios españoles. Estos indican que el Real Madrid, club que también mostró interés en el inglés, se ha retirado de la puja por motivos económicos.

El contrato de Guéhi con el Palace finaliza al término de la temporada y ha manifestado claramente su intención de abandonar Selhurst Park y explorar nuevas oportunidades, una postura que lo ha convertido en uno de los jugadores más codiciados del mercado.

El Liverpool estuvo a punto de fichar a Guéhi al final del último mercado de fichajes, pero el acuerdo propuesto se frustró cuando el Palace no tuvo tiempo suficiente para encontrar un sustituto adecuado; se había previsto el fichaje de Igor Julio del Brighton, pero finalmente se unió al West Ham en calidad de cedido.

Siempre se esperó que el Liverpool reavivara su interés, ya fuera en enero si se lograba convencer al Crystal Palace de venderlo a bajo precio, o antes de la próxima temporada, cuando el internacional inglés quede libre.

Imagine a Marc Guéhi overhead kick assist... pic.twitter.com/HBqNsPxPqa — Crystal Palace F.C. (@CPFC) October 21, 2025

Pero un jugador de la calidad de Guéhi siempre llamará la atención de varios clubes importantes.

El Barcelona, el ​​Bayern de Múnich y el Real Madrid han sido vinculados fuertemente con el jugador, aunque parece ser este último quien más necesita reforzar su defensa, a pesar de la llegada de Dean Huijsen procedente del Bournemouth este verano.

Los veteranos Antonio Rüdiger y David Alaba han sufrido lesiones en los últimos meses —este último ha pasado un tiempo significativo fuera de las canchas— y Éder Militão ha sufrido lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA) en ambas rodillas en los últimos años.

Guéhi tiene demanda | Richard Pelham/GettyImages

Sin embargo, el diario AS escribe que Guéhi se está alejando cada vez más de España, ya que su llegada al Santiago Bernabéu se considera prácticamente imposible para el Real Madrid.

Se informa que el Real Madrid simplemente no puede permitirse el fichaje de Guéhi. Si bien su traspaso sería gratuito si el Crystal Palace se niega a venderlo en enero, no se trata en absoluto de una transferencia gratis, como suele sugerir el término. No sólo son elevadas las exigencias salariales de Guéhi, sino que, además, los agentes libres suelen obtener una lucrativa prima de fichaje de su nuevo club en lugar de pagar una cantidad al club vendedor.

Quizás sea prematuro descartar por completo al Real Madrid, ya que el futuro de Guéhi sin duda se convertirá en un juego del gato y el ratón en los medios durante los próximos meses. Pero ciertamente parece que, en este momento, es muy proable que se quede en la Premier League. El Liverpool tiene ventaja para sumarlo a sus filas, mientras que el Bayern de Múnich se considera otro de los favoritos. Irónicamente, el Madrid podría fijarse en Dayot Upamecano, del Bayern, como alternativa.

