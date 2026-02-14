El Real Madrid prepara hasta seis fichajes para el mercado de verano

El Real Madrid trabaja en un plan de hasta seis movimientos para el próximo mercado de verano. La dirigencia asume que la plantilla tendrá cambios tras una temporada que no cumplió con las expectativas y después de que el proyecto encabezado por Xabi Alonso marcara un punto de quiebre en la planificación deportiva.

Durante varios mercados, el Merengue optó por mantener la base con la convicción de que el equipo estaba preparado para competir por todos los títulos. Sin embargo, el rendimiento de los últimos partidos y la evaluación interna sobre su funcionamiento llevaron a replantear esa postura. La idea ahora es ajustar varias posiciones del plantel.

Dos regresos están previstos. Endrick volverá tras su cesión en el Olympique de Lyon. Su rendimiento en Francia le permite aspirar a un papel con mayor protagonismo. Con Kylian Mbappé como referencia ofensiva, el extremo derecho aparece ante la falta de regularidad de Brahim Díaz, Rodrygo y Franco Mastantuono en ese sector.

Nico Paz, Como 1907 - Coppa Italia | Image Photo Agency/GettyImages

También está encaminado el retorno de Nico Paz. El Real Madrid ejecutará la opción de recompra sobre el mediapunta del Como por nueve millones de euros. Incluso se contempla la posibilidad de ampliar la compensación al club italiano debido a la buena relación entre ambas instituciones. El argentino fue uno de los jugadores destacados en la Serie A, aunque su lugar en la plantilla no está asegurado por la competencia con Arda Güler, Mastantuono y Jude Bellingham en posiciones similares.

Además de esos dos movimientos, el club estudia hasta cuatro incorporaciones. La defensa central es una prioridad. David Alaba y Antonio Rüdiger finalizan contrato y solo el alemán tiene opciones de continuar, aunque existen dudas físicas. Hay confianza en Éder Militão, pero sus lesiones obligan a reforzar la posición. Dean Huijsen y Raúl Asencio seguirán como alternativas, pese a la caída de nivel del primero. Entre los nombres analizados figura Ibrahima Konaté como opción preferente, mientras que Jacobo Ramón es seguido como alternativa de menor coste. Otros candidatos que sonaron en meses anteriores ya tendrían su futuro definido.

El centro del campo es otra zona a reforzar. Tras la negativa a incorporar a Martín Zubimendi el verano pasado, el equipo evidencia la necesidad de un organizador. El mercado ofrece pocas opciones consolidadas y con costos elevados, por lo que el club valora perfiles con proyección como Kees Smit.

Kees Smit, AZ - Eredivisie | BSR Agency/GettyImages

En el lateral derecho también puede haber novedades. La posible salida de Dani Carvajal al finalizar su contrato en junio obligaría a cubrir esa plaza. El canterano David Jiménez es una opción interna. Si no se apuesta por él, el club deberá acudir al mercado, teniendo en cuenta las lesiones de Trent Alexander-Arnold y la preferencia de Federico Valverde por desempeñarse en otras posiciones.

