El Real Madrid sigue de cerca a Konaté ante su posible salida del Liverpool

El futuro de Ibrahima Konaté empieza a convertirse en uno de los principales temas de conversación de cara al próximo mercado. El central francés, cuyo contrato con el Liverpool expira en junio, vuelve a estar en el radar del Real Madrid en un momento en el que su rendimiento ha dado un salto evidente.

Su actuación en la victoria por 0-1 ante el Sunderland fue interpretada como su mejor partido de la temporada. Aunque el gol lo firmó Virgil van Dijk y el reconocimiento individual recayó en Florian Wirtz, el triunfo en el Stadium of Light no se entiende sin la exhibición defensiva del internacional francés. Konaté firmó nueve acciones defensivas destacadas, que incluyeron dos intercepciones, cuatro despejes, un disparo bloqueado, una recuperación, una entrada como último hombre y ocho de nueve duelos ganados. Fue, durante los 90 minutos, un seguro atrás.

Arne Slot valoró públicamente el rendimiento de su jugador. El técnico aseguró que está impresionado, aunque no sorprendido, y explicó que Konaté ha sido un reflejo de la temporada del equipo, con actuaciones de alto nivel que en algunos casos quedaron marcadas por acciones puntuales. También confirmó que el club mantiene conversaciones para renovar su contrato, lo que refleja la intención del Liverpool de que continúe en Anfield.

🚨 Arne Slot: “We are in talks with Ibou Konaté over new deal… so that tells you what we want”.



“It’s clear we would like him to stay, negotiations are ongoing, let’s see where that ends. We wouldn’t be in negotiations if we didn’t want him to stay!”. pic.twitter.com/mvJOHh1L12 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2026

En el Real Madrid, la necesidad de reforzar la defensa es un asunto prioritario de cara a lo que vendrá. La posible salida de David Alaba y la incertidumbre en torno a Antonio Rüdiger obligan a estudiar alternativas. Konaté aparece como una opción atractiva, especialmente por la posibilidad de incorporarlo como agente libre.

A sus 26 años, el francés reúne recorrido en la Premier League y todavía margen de evolución. Su reciente mejora de rendimiento refuerza su posición como uno de los centrales más atractivos del mercado y su decisión puede influir de forma directa en uno de los movimientos defensivos más relevantes del próximo verano.

