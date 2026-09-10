El Real Madrid prepara una nueva renovación para Courtois

El Real Madrid pretende volver a poner en marcha las negociaciones con Thibaut Courtois para ampliar su contrato y extender su permanencia en el Santiago Bernabéu más allá de 2027.

El arquero se mantiene como una pieza fundamental para el conjunto dirigido por José Mourinho y su rendimiento durante los últimos años, sumado al buen inicio de la presente temporada 2026/27, convenció a la directiva de que su continuidad debe estar entre las prioridades.

❗️Thibaut Courtois’ 100 Champions League games:



• Real Madrid - 72

• Chelsea - 16

• Atletico Madrid - 12



🧤 @marca pic.twitter.com/mGhC3YS8eM — Madrid Zone (@theMadridZone) September 10, 2026

Courtois volvió a demostrar su importancia en el debut de la UEFA Champions League frente al Inter de Milán; el belga terminó el encuentro con siete atajadas, algunas determinantes para sostener la ventaja y ayudar al Real Madrid a conseguir una victoria por 2-1 ante el conjunto nerazzurri. De esta manera, el merengue comenzó su camino en la competencia con tres puntos y una actuación destacada de su arquero.

Un vínculo que podría extenderse

El actual contrato de Courtois con el Madrid finaliza en junio de 2027 y el futbolista había acordado su renovación el pasado verano, pero su nivel y la confianza que mantiene dentro del vestuario llevaron al club a evaluar una nueva extensión.

La intención inicial sería agregar una temporada más al contrato y extender el vínculo hasta 2028. Su rendimiento en las últimas campañas volvió a confirmar que sigue siendo una pieza clave para el equipo, especialmente en los encuentros de mayor exigencia. Por eso, las negociaciones podrían ir más allá de una simple ampliación por un año y contemplar un acuerdo de mayor duración.

El deseo de ambas partes

Según trascendió, las conversaciones podrían comenzar próximamente y, en principio, no se esperan grandes dificultades para alcanzar un acuerdo dado que el escenario también está favorecido por la postura del propio jugador.

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Courtois quiere seguir defendiendo la camiseta del Real Madrid, mientras que el club considera que todavía tiene condiciones para mantenerse como su principal referente bajo los tres palos. La directiva merengue quiere evitar incertidumbres en una posición clave y apuesta por mantener al arquero que durante los últimos años se convirtió en uno de los grandes responsables de su seguridad defensiva.

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