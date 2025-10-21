Pese a tener contrato con el Manchester City hasta el 2034, Erling Haaland vuelve a estar en el centro de los rumores de fichajes, siempre vinculado al FC Barcelona y al Real Madrid.

Es que el club blaugrana busca centro-delantero para la próxima temporada, ya que Robert Lewandowski finaliza contrato en verano y probablemente no regrese a la Ciudad Condal debido a contar ya con 37 años de edad. En consecuencia, el atacante noruego de 25 años es, junto a Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, el preferido por la dirección deportiva.

Sin embargo, desde Inglaterra aseguran que el Madrid podría entrometerse en los planes del Barcelona, especialmente ante la posibilidad de que Haaland busque un nuevo reto tras varios años de éxitos con el City en la Premier League.

FC Barcelona y Real Madrid podrían pelearse el fichaje de Erling Haaland | OLI SCARFF/GettyImages

De ese modo, el ex director ejecutivo del Aston Villa, Keith Wyness, desveló en el podcast Inside Track de Football Insider que en aquel país se comenta un posible acercamiento entre el entorno del goleador nórdico y el Real, motivo por el cual dicha operación jamás se debe descartar. “Se rumora que el Madrid ha hablado con su agente (Rafaela Pimienta). Sólo están tanteando si el jugador podría estar interesado en una oferta, y aunque su contrato es largo, no sería imposible cerrar un acuerdo”.

El antiguo dirigente añadió que una eventual salida de Vinícius Júnior del Santiago Bernabéu podría ser clave para financiar la llegada del Androide. “Hay rumores de una oferta de 200 millones de libras (230 millones de euro) desde Arabia Saudí por Vinicius. Si se concreta, se produciría un efecto dominó que haría viable la llegada de Haaland, quien debería dar el siguiente paso natural de su carrera y aunque ha marcado muchos goles en Inglaterra, es hora de que se marche luego de esta temporada”.

Es cierto que Transfermarkt tasa al ex artillero del RB Salzburg y Borussia Dortmund en 180 millones de euros; no obstante, su posible traspaso al Real Madrid rondaría los 300-350 millones en la misma moneda, rango económico que, según Wyness “podría hacer que el Manchester City se lo piense”.

A pesar de las dificultades económicas, el Barcelona sueña con incorporar a un goleador de primer nivel, mientras que la oncena blanca no dudará en atar al enorme ariete vikingo si se le presenta una sola oportunidad.