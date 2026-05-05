El Real Madrid recupera a Thibaut Courtois y apunta a ser titular ante el FC Barcelona

En la primera práctica de la semana del Real Madrid, previa al Clásico del próximo domingo, Thibaut Courtois trabajó a la par de sus compañeros y completó toda la sesión sin molestias. Si no aparece ningún contratiempo en los próximos días, todo indica que el arquero volverá directamente al once titular en el partido más exigente del cierre de la temporada en LaLiga.

El conjunto madrileño necesita sostener la pelea por el título y evitar que el FC Barcelona quede a un paso definitivo de la consagración; en ese contexto, recuperar al belga signifca recuperar experiencia, liderazgo y presencia.

Un regreso con peso propio

Courtois no juega en el Madrid desde mediados de marzo, cuando sufrió una lesión muscular en el cuádriceps derecho. Desde entonces, el arco quedó en manos de Andriy Lunin, que respondió con solvencia, aunque la figura del arquero titular siempre fue considerada irremplazable en los grandes escenarios.

Antes de la molestia que lo marginó de la actividad deportiva, Courtois atravesaba otra temporada de alto nivel. Había sido una de las piezas más confiables del equipo, con actuaciones determinantes tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League.

Por eso, su regreso no solo mejora el panorama futbolístico, sino que también refuerza anímicamente a un plantel que llega al Clásico con varias bajas sensibles.

Real Madrid Training Session | Pedro Castillo/GettyImages

Kylian Mbappé ya retomó los trabajos de recuperación y el miércoles será evaluado para determinar si está en condiciones de viajar a Barcelona, luego de la molestia en el semitendinoso de la pierna izquierda que sufrió ante el Real Betis. A la vez, Ferland Mendy, que salió lesionado en el último partido ante el RCD Espanyol, deberá someterse a estudios para precisar el alcance de su nuevo problema muscular.

En esa misma línea, el merengue ya sabe que no podrá contar con Dani Carvajal, Éder Militão, Rodrygo ni Arda Güler. Por eso, la vuelta de Courtois aparece como una de las noticias más importantes de la semana. En un partido que puede definir media temporada, el Madrid recupera a su arquero más determinante.

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