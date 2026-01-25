La vuelta de Trent Alexander-Arnold al primer equipo del Real Madrid parece estar más cerca que nunca, con un posteo del club Blanco en sus redes sociales donde se lo vio entrenando a la par de sus compañeros en el predio de Valdebebas en la previa de lo que será el último choque por la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.

Cuando esté en condiciones volverá a jugar, pero está claro que puede ser una de sus últimas oportunidades de demostrar con la camiseta del gigante español: su rendimiento no ha sido bueno y su paso por el Merengue ha estado, al menos de momento, plagado de lesiones que lo sacaron de la cancha un tiempo considerable.

Según informes, Álvaro Arbeloa ya le habría comunicado al ex Liverpool que debe buscarse un nuevo club, aunque poco más se sabe de esa situación. El lateral llegó en condición de libre a principios de la temporada y solamente jugó 16 encuentros en lo que va de la campaña, con varias lesiones en su haber y performances por debajo de la media en las veces que estuvo a disposición del entrenador.

Arbeloa: "Este equipo va para más"

"Yo creo que el compromiso de los jugadores es innegable, el esfuerzo que han hecho contra un pedazo de equipo y un grandísimo entrenador. Sabíamos que era de las salidas más complicadas de toda LaLiga. Darle mucho mérito al esfuerzo de los jugadores. Es una victoria de equipo", analizó Álvaro Arbeloa tras la victoria de su Real Madrid contra el Villarreal en condición de visitante para quedar como líder provisorio de la clasificación de LaLiga.

"Hay que seguir trabajando. Hemos dado una versión sólida, de equipo, pero tenemos margen de mejora. Llevamos pocos entrenamientos juntos y no hemos tenido tiempo de trabajar. Tenemos mucho que mejorar en todos los aspectos, empezando desde esta gran solidez y trabajo. Este equipo va para más", agregó.