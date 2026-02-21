El Real Madrid ha estrechado el seguimiento sobre Nico Schlotterbeck y lo ha colocado como objetivo prioritario para reforzar el centro de la defensa de cara al próximo mercado de verano. El central del Borussia Dortmund, de 26 años y titular con la selección alemana, encaja en el perfil que la dirección deportiva considera necesario para la temporada que viene, según informa Diario AS.

En Valdebebas tienen señalado en rojo el puesto de central. La planificación contempla incorporar al menos dos defensores y uno de ellos debe ser zurdo. Cabe decir que esta es una característica cada vez más demandada en el mercado y que el internacional alemán cumple. La posible salida de David Alaba y la situación contractual de otros zagueros de peso empujan al club blanco a anticiparse.

Durante los últimos meses se han valorado distintos nombres, entre ellos Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano (que renovó con el Bayern Múnich) y Marc Guéhi. Sin embargo, en las reuniones mantenidas recientemente el consenso se ha inclinado hacia Schlotterbeck. Los informes técnicos han sido cada vez más favorables y el seguimiento se ha intensificado en las últimas semanas.

El defensor termina su contrato el 30 de junio de 2027 y no ha aceptado por ahora la propuesta de renovación del Dortmund. En Alemania aseguran que el club ya contempla la posibilidad de una venta si no hay acuerdo, e incluso ha comenzado a rastrear el mercado en busca de un central zurdo que pueda sustituirle. El precio estimado de la operación se sitúa entre 40 y 50 millones de euros, cifra que el Merengue considera asumible dentro del contexto actual.

🚨 CONFIRMED: Real Madrid like Nico Schlotterbeck.



Dortmund want €50M for the CB. @diarioas pic.twitter.com/vOgf3lYpAx — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 21, 2026

El interés no es exclusivo. El Barcelona también ha seguido de cerca la evolución del futbolista y ha trasladado informes positivos a su dirección deportiva. No obstante, los últimos movimientos del club azulgrana apuntan a priorizar la llegada de un centrodelantero antes que la de un defensa.

En Alemania se le vinculó durante semanas con el Bayern pero esa opción perdió fuerza tras la renovación de Upamecano, lo que ha despejado el camino para otros aspirantes.

Otro factor que juega a favor del club blanco es la buena relación institucional entre ambas entidades. En los últimos años se han producido operaciones en los dos sentidos, con casos como los de Nuri Sahin, Achraf Hakimi, Reinier Jesus o Jude Bellingham, y el diálogo entre directivas es fluido.

Según las informaciones publicadas en España y Alemania, la decisión del jugador podría definirse en las próximas semanas. En el Real Madrid ya han tomado nota y están dispuestos a volcarse en una operación que consideran estratégica para el futuro de su defensa.