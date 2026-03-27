El Real Madrid se baja de la carrera por el fichaje de Rodri

Pese a las especulaciones en torno al próximo mercado de pases que vinculan a Rodrigo Hernández con el Real Madrid, desde el club descartan estar en planes de avanzar por el jugador; si bien no es la primera vez que aparece en la órbita merengue, la dirigencia considera otras alternativas para reforzar el mediocampo.

El volante del Manchester City logró incrementar su rendimiento luego de una lesión en la rodilla que lo mantuvo varios meses fuera de competencia y su buen desempeño en la temporada quedó evidenciado con su convocatoria a la Selección española; además, tras conquistar el Balón de Oro 2024, se consolidó como uno de los mediocampistas más influyentes del mundo.

Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | NurPhoto/GettyImages

Respeto mutuo pero sin intención de negociación

Desde el Real Madrid hay una valoración muy alta hacia Rodri, tanto por su jerarquía como jugador como por su comportamiento profesional hacia el entorno del club. Sin embargo, esa admiración no se asemeja a un interés certero de cara a la próxima ventana de trasferencias. Desde la dirigencia entienden que su perfil deportivo no encaja hoy en la planificación de Álvaro Arbeloa.

Sin embargo, un poco de lo dicho por el propio futbolista fue lo que alimentó las versiones de un posible traspaso a España. Rodri se mostró respetuoso y reconoció la grandeza del equipo, lo que fue interpretado por algunos como un guiño a un posible acuerdo contractual por su ficha.

🚨💣 Rodri: “The fact that I played for Atlético Madrid does NOT stop me from playing for Real Madrid”.



“You CANNOT refuse the best clubs in the world”, told Onda Cero. pic.twitter.com/Sn1ls3X2dO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2026

Aún así, desde la comisión directiva no hubo acercamientos o una proyección que indiquen un interés genuino por el jugador en un futuro inmediato; la prioridad pasa por encontrar un perfil que eleve el nivel actual del equipo y apunte a reforzar la competencia por los máximos estandartes del futbol europeo.

Todo apunta a depender también de cómo cierre la temporada el Madrid, aunque por ahora, la iniciativa no está puesta en incluir a Rodri de cara a la próxima campaña.

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