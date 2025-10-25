El Real Madrid se entrena en la previa del Clásico con dos ausencias importantes

El Real Madrid ha completado esta mañana su último entrenamiento antes del Clásico frente al FC Barcelona con dos ausencias destacadas: David Alaba y Antonio Rüdiger. Ninguno de los dos defensas se ha ejercitado con el grupo, lo que prácticamente descarta su presencia en el duelo de Montjuïc.

La sesión, celebrada en Valdebebas bajo la atenta mirada de Xabi Alonso, ha dejado claro que el técnico italiano deberá recomponer su defensa. Las ausencias de Rüdiger y Alaba suponen un contratiempo para el Madrid, que afrontará el partido más importante de la temporada con la zaga en cuadro.

La buena noticia la ha protagonizado Dean Huijsen, el joven central neerlandés que sí ha trabajado con el grupo y apunta a titular. El joven, de apenas 19 años, ha convencido al cuerpo técnico en los últimos entrenamientos y podría formar pareja en el eje defensivo con Eder Militao, quien también ha completado la sesión con normalidad.

Real Madrid Training Session - LaLiga EA Sports | AFP7/GettyImages

Además, Dani Ceballos y Trent Alexander-Arnold —reciente fichaje blanco— han participado en la práctica, aunque ninguno de ellos está previsto que forme parte del once inicial. Ceballos sigue buscando ritmo competitivo tras su última lesión, mientras que Trent continúa adaptándose a los automatismos del sistema de Xabi Alonso.

La previsión del cuerpo técnico es que Alaba y Rüdiger no entren en la convocatoria definitiva, por lo que el técnico italiano deberá confiar en la solidez de Huijsen y en la versatilidad de Carvajal para contener a un Barça que llegará con la moral alta.

El Clásico, por tanto, se presenta como un desafío mayúsculo para el Real Madrid, que afrontará la cita sin sus dos centrales titulares y con un joven defensa llamado a vivir su gran oportunidad en el escenario más exigente posible.

Si pierde ante el Barcelona, quedará relegado al segundo lugar en la tabla de posiciones de LaLiga. Aunque la confianza está alta y hay confianza en un triunfo blanco.