El Real Madrid se mantiene firme en su postura sobre la renovación de Vinicius Jr.

Vinicius Jr. es un jugador importante para el Real Madrid. Sin embargo, con el paso del tiempo, el ex Flamengo ha pedido terreno a nivel interno. La llegada de Kylian Mbappé ha eclipsado el rol de jugador más importante de la plantilla de los de la capital de España.

Esto ha llevado a que el extremo y la gerencia de los blancos no estén en su mejor estado en cuanto a su relación. Dicha situación tiene frenado la posible renovación del '7'. Hoy, el Real Madrid deja bien en claro a Vinicius y su entorno que no cambiarán los términos puestos en la mesa para la extensión del contrato.

Real Oviedo v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

De acuerdo con el reporte del diario AS, Vinícius y su entorno deben entender que el ofrecimiento que puso el Madrid en la mesa hace más de un mes, es final. El mismo le garantiza al jugador un sueldo poco por encima de los 20 millones de euros entre fijos y variables.

Por su parte, Vinicius a través de su manejo exige el mejor sueldo de la plantilla. El atacante quiere un salario de al menos 30 millones de euros, incluyendo los bonos de rendimiento.

Es evidente que las cifras entre ambas partes son lejanas. Sin embargo, el Madrid no dará su mano a torcer, o el jugador acepta lo ofertado por el club, o se abrirá la puerta a un traspaso en el verano de 2026.

