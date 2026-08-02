La novela se va acercando a su fin: a dos semanas del inicio de la actividad oficial en Europa, el Real Madrid tomó la determinación de plantarse con la última oferta contractual hecha a Vinicius, esperando una decisión clara y contundente del futbolista brasileño.

Tal como informa el Diario AS, está previsto que el ex Flamengo tenga una reunión tanto con José Mourinho como con la directiva del club de Chamartín para terminar de definir un asunto que ha desgastado por demás a las partes. Renueva o se va ahora.

Lo que busca evitar el Merengue es que juegue una última temporada desganado y se vaya a coste cero al inicio de la próxima campaña, que es cuando vencerá su contrato con la Casa Blanca.

Real Madrid CF v FC Barcelona - La Liga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El máximo interesado en hacerse de los servicios de Vinicius Jr. es el Arsenal, que según informó el periodista David Ornstein, de The Athletic, ya tiene los fondos para una eventual transferencia y contrato récord, que sería un verdadero golpe de efecto no solo para el club del norte de Londres sino para toda la Premier League.

Los Gunners podrían tener fuerte competencia desde medio oriente por el fichaje de Vinicius, ya que en su momento el Al-Hilal había barajado la posibilidad de sumarlo en una cifra astronómica y con un contrato que rompía todos los límites de lo establecido hasta el momento. No han vuelto a demostrar interés, pero la reunión anteriormente mencionada podría generar que se arme una interesante continenda por el extremo.

Vinicius viene de jugar el Mundial con Brasil, donde llegó a cuartos de final y cayó eliminado ante Noruega. En los cinco partidos que jugó marcó cuatro goles, algo que no alcanzó para guiar al Scratch al tan ansiado Hexa. Con la camiseta del Real Madrid lleva 375 partidos, con 128 goles y 100 asistencias.