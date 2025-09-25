El Real Madrid se queda sin uno de sus objetivos de mercado después de que renovara con su club

Todo parece sonreír para el Real Madrid. A la espera del derbi del próximo sábado ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, el pleno de victorias para los dirigidos por Xabi Alonso (7 triunfos en 7 partidos disputados hasta el momento), renuevan las esperanzas para la temporada.

Más allá de eso, el movimiento en el mercado de fichajes es constante, y en las oficinas del Santiago Bernabéu, de manera paulatina, se proyecta la temporada próxima. Es un secreto a voces que nuevamente, tras la llegada de Dean Huijsen para la 2025/2026, llegará un defensor central luego del Mundial 2026. Ahí apunta prioritariamente el Madrid, ante las salidas de David Alaba y Antonio Rudiger, que parecen ser un hecho.

Uno de los apuntados, ya habrá que descartarlo en las próximas horas: William Saliba renovará con el Arsenal hasta 2030 y se caerá la ilusión de verlo vestido de blanco. En julio de este año, consultado por las negociaciones sobre una ampliación de contrato, el defensa del Arsenal afirmó: “¿Renovar? Sí, espero que sí. Por supuesto, ahora no hay nada, pero hay una buena conversación con mi agente y el club. Ya veremos”.

El medio inglés The Atletic, aventuró los pasos a seguir: “Se espera que el nuevo contrato del jugador de 24 años se firme en los próximos días. Saliba había despertado el interés del Real Madrid, pero en marzo declaró que estaba contento en el Arsenal y que quería ganar títulos con el club del norte de Londres”.

Los escasos dos años de contrato que le restaban al francés en el norte de Londres le convertían en un gran atractivo para los mejores clubes del mundo, y por eso la mirada del Real Madrid sobre él. Pero respira Arteta y sonríen en Londres, ya que seguirá jugando en la Premier League.

