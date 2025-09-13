El Real Madrid se quejará ante la FIFA por supuestos errores arbitrales en partidos de LaLiga

El Real Madrid consiguió un buen resultado en Anoeta, tras vencer 2-1 a la Real Sociedad, en un partido que quedó marcado por una expulsión de Dean Huijsen y un gol anulado a Kylian Mbappé, que pudo haber cambiado la historia del compromiso.

La polémica llegó al minuto 32 del primer tiempo, cuando el internacional español derribó a su compañero de selección Oyarzabal y Gil Manzano sacó directamente la cartulina roja, debido a que, a su juicio, era el último defensa, aunque Militao estaba muy cerca.

El juez Figueroa Vázquez, encargado del VAR, no llamó al colegiado para que revisara la jugada en los monitores, lo que molestó a los jugadores y cuerpo técnico del Madrid. Tras el partido, Real Madrid TV anunció que el club hará un informe ante la FIFA por los supuestos errores arbitrales que han sufrido en los cuatro primeros partidos de la temporada.

Los comentaristas fueron muy críticos con el arbitraje. "Esta Liga es un bochorno por lo que acabamos de vivir ahora mismo. El Real Madrid con uno menos. Huijsen expulsado y tarjeta amarilla para Xabi evidentemente porque está indignado como todos los madridistas. Esto es un bochorno de competición”, dijeron los analistas.

El Madrid se había adelantado al minuto 12 con un tanto de Kylian Mbappé y se fueron al descanso con el 2-0, con otro tanto de Arda Güler al minuto 44. En el segundo tiempo, Mikel Oyarzabal empató desde el punto de penal, para un resultado final que deja al cuadro merengue en la punta del torneo.

Luego del resultado final, los analistas del canal oficial del Madrid estallaron y siguieron con sus comentarios acerca del arbitraje. “Ese es Figueroa Vázquez y esto es una vergüenza de competición. Con lo que se acaba de vivir en San Sebastián y los antecedentes que acabamos de ver en imágenes de Gil Manzano y Figueroa Vázquez, lo justo sería que hubiese una orden de alejamiento de estos dos individuos”.

El próximo martes, el Real Madrid comenzará su recorrido en Europa, con el debut en la Champions en casa frente al Marsella.