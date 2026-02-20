El Real Madrid sufre una baja sensible para este fin de semana

Malas noticias para el Real Madrid en un momento clave de la temporada. El club blanco informó que Dean Huijsen presenta problemas musculares que lo mantienen entre algodones, generando preocupación en el cuerpo técnico de cara a los próximos compromisos.

El parte médico oficial señala que, tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del club, se le diagnosticó una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha. El comunicado añade que el jugador queda pendiente de evolución, sin un tiempo estimado público de recuperación.

La molestia en el gemelo derecho obligará a Huijsen a quedarse fuera de la convocatoria para la visita de este fin de semana ante Osasuna en duelo de LaLiga. El cuerpo técnico no quiere asumir riesgos innecesarios que puedan agravar la lesión en un tramo exigente del calendario.

El joven defensor había venido ganando minutos y consolidándose como alternativa en la rotación defensiva. Su ausencia representa una baja sensible, especialmente considerando la acumulación de partidos y la necesidad de gestionar cargas físicas en la plantilla.

Desde el entorno merengue se transmite cautela, aunque también optimismo moderado. La lesión no apunta, en principio, a un problema estructural de larga duración, pero sí exige cuidados específicos por tratarse de una zona propensa a recaídas si no se respeta el proceso.

El objetivo inmediato es que Huijsen pueda acelerar su recuperación para estar disponible en el compromiso de Champions League del próximo miércoles ante el Benfica. El Real Madrid llega con ventaja en la eliminatoria y necesita mantener estabilidad defensiva.

El futbolista apretará en su rehabilitación para intentar llegar a ese duelo europeo. Sin embargo, todo dependerá de la respuesta del músculo en los próximos entrenamientos y de las evaluaciones médicas que se realicen a inicios de la semana.

El cuerpo técnico prioriza que, en caso de reaparecer, lo haga en plenitud de condiciones. Forzar su regreso antes de tiempo podría comprometer no solo el partido continental, sino también su disponibilidad para el cierre del semestre.

Mientras tanto, el Madrid deberá ajustar su línea defensiva para el choque ante Osasuna. La profundidad de plantilla será clave para superar esta contingencia sin perder competitividad en la liga.