El Real Madrid sufre una nueva baja para visitar al Celta de Vigo en LaLiga

El Real Madrid atraviesa uno de los momentos más complejos de la temporada en materia física. El equipo suma una nueva baja tras confirmarse que David Alaba sufrió molestias en el gemelo que lo dejarán fuera del partido ante el Celta de Vigo.

El defensor austríaco no podrá viajar para el encuentro de liga y se suma a una lista de ausencias que ya preocupa al cuerpo técnico. Actualmente, el conjunto merengue también tiene lesionados a figuras clave como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, Éder Militão y Dani Ceballos.

A estas bajas se suman las suspensiones de Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono, lo que obliga al entrenador Álvaro Arbeloa a reorganizar su plantel para afrontar una seguidilla de compromisos exigentes.

Además, el Real Madrid viene de sufrir un duro golpe tras caer por 0-1 frente al Getafe CF en el Santiago Bernabéu. La derrota tomó por sorpresa al entorno merengue, ya que el equipo partía como claro favorito y tenía la oportunidad de sumar tres puntos clave en la pelea por el campeonato.

Arbeloa sabía que una victoria lo dejaría a solo una unidad del líder de LaLiga, el FC Barcelona. Sin embargo, el tropiezo no solo impidió recortar distancias, sino que también representó un paso en falso inesperado en un momento importante de la temporada.

A pesar del revés, el club blanco ya tiene la mira puesta en su próximo gran desafío internacional: los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Manchester City. La serie aparece como una prueba decisiva para el equipo, que intentará dejar atrás el traspié doméstico en la competición que más domina, con 15 títulos en su historia.

Sin embargo, la acumulación de lesiones podría condicionar el rendimiento del equipo en las próximas semanas, especialmente en un calendario cargado de partidos decisivos.

El futuro incierto de Alaba

Más allá de la lesión, la situación de David Alaba también abre interrogantes sobre su continuidad. Según informó el periodista Fabrizio Romano, el experimentado defensor podría marcharse del club al finalizar la temporada.

🚨 Álvaro Arbeloa: "There's one more injury. David Alaba is out tomorrow".



“Asencio? We will see now. And if not... then Diego Aguado or Lamini Fati would play. Let's see it. But Alaba won't be there, that's for sure”. pic.twitter.com/3AlpH6uCKZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 5, 2026

El contrato del central finalizaría en el próximo mercado estival y todo apunta a que no habrá renovación. De concretarse su salida como agente libre, el Real Madrid liberaría una importante masa salarial, ya que el austríaco es uno de los jugadores con mayor contrato dentro de la plantilla.

A sus 33 años, Alaba ha sufrido varios problemas físicos en los últimos tiempos, lo que le impidió tener la continuidad esperada desde su llegada procedente del FC Bayern Munich. Por eso, todo indica que el defensor transita sus últimos meses en el Santiago Bernabéu, en un final de ciclo marcado por las lesiones.

