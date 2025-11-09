El Real Madrid suma cuatro encuentros sin ganar en el Estadio de Vallecas

El Real Madrid visitó este domingo 9 de noviembre el Estadio de Vallecas, en la jornada 12 de LaLiga. Sobre el papel, el conjunto merengue partía como claro favorito para sumar los tres puntos; sin embargo, el Rayo Vallecano, fiel a su versión más combativa de esta temporada, plantó cara con el cuchillo entre los dientes y ofreció mucha más resistencia de la prevista. Al final, pese a la abismal diferencia de calidad entre ambas plantillas, el equipo de Xabi Alonso no logró romper el cerrojo franjirrojo y tuvo que conformarse con un gris empate a cero.



Según Transfermarkt, el Real Madrid posee la plantilla más valiosa del fútbol español, con un valor de mercado que ronda los 1.400 millones de euros. En contraste, el Rayo Vallecano ocupa el puesto 14º en este ranking, con una tasación que apenas supera los 88 millones de euros: una diferencia de casi 16 veces.Pese a este abismo económico, los franjirrojos se han convertido en una auténtica pesadilla para los merengues, demostrando que el dinero no siempre marca el resultado.



En sus cuatro visitas más recientes al Estadio de Vallecas, el Real Madrid no ha podido ganar. En este periplo, el cuadro merengue suma una derrota y tres empates. De acuerdo con datos del periodista Alexis Martín-Tamayo 'Mister Chip', esta es la primera ocasión que se registra un empate 0-0 entre ambas escuadras en un partido celebrado en Vallecas.

A pesar de su modesta plantilla, el equipo dirigido por Íñigo Pérez ha demostrado que es un hueso duro de roer. El pasado 31 de agosto, el FC Barcelona visitó Vallecas y tampoco pudo pasar del empate 1-1 ante el Rayo.

Después de este resultado, el Real Madrid se mantiene en la punta de LaLiga con 31 puntos. El Rayo Vallecano, por su parte, se ubica en el puesto 12 de la clasificación con 15 unidades.