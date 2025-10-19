El Real Madrid dormirá como superlíder de LaLiga después de su triunfo por la mínima frente al Getafe, el cual acrecentó la cuenta a ocho partidos con triunfo frente a los azulones. Con estos tres puntos llegaron a 24, dos por encima del Futbol Club Barcelona y siete arriba del Villarreal, que aflojó el paso en las últimas jornadas.

Post partido, Xabi Alonso se encargó de elogiar a todos sus jugadores, habló de los cambios de posiciones que pueden hacer Arda Güler y Jude Bellingham, de la calidad que tienen Federico Valverde y Rodrygo para aparecer al frente y de cómo ha impactado Vinicius Junior en este encuentro.

Además, fue enfático en algo que ha manejado esta temporada a rajatabla, que es que si bien un futbolista como Kylian Mbappé hoy ha ayudado más que nadie a su equipo, necesita de todos para que este barco siga navegando viento en popa.

Al ser cuestionado sobre si existe una "Mbappé-dependencia", esto respondió el entrenador español.

No lo diría así. Pero estamos muy contentos de cómo está (Mbappé). Siendo decisivo por sus goles, participación. Aunque los otros también le ayudan. Los goles te dan los puntos, pero hay muchas cosas por detrás. Xabi Alonso

Mbappé suma un total de 14 goles esta temporada: nueve en LaLiga y cinco en la Champions League.

Getafe CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Mateo Villalba/GettyImages

El Real Madrid ya piensa en la Juventus

Si bien no fue el mejor juego el estratega español y los suyos, al marcar solo un gol al minuto 80 y con un hombre de más en el campo, el estratega aseguró que hoy analizará puntualmente lo que vivió en el Estadio Coliseum, para después ya pensar en lo que se viene frente a la Juventus en la UEFA Champions League.

Todavía digiriendo lo de hoy, un partido intenso en el que había que arremangarse. No ha sido el más bonito para jugarlo ni verlo. A partir de mañana ya pensamos en la Juventus Xabi Alonso

El conjunto merengue tendrá un par de días para prepararse para la Jornada 3 de la fase de liga del torneo de clubes más importante de Europa, ya que recibirá a la escuadra de Turín este 22 de octubre en el Santiago Bernabéu.