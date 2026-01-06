El Real Madrid toma una decisión respecto de la lesión de Mbappé en la previa al partido frente al Atlético

Kylian Mbappé no formará parte de la expedición del Real Madrid para la Supercopa de España que se disputará en Arabia Saudí. El club blanco ha decidido apostar por la prudencia y seguir un tratamiento conservador con el delantero francés, que todavía no se encuentra al cien por cien tras el esguince de rodilla sufrido recientemente.

La prioridad en Valdebebas es clara, no asumir riesgos innecesarios con uno de los futbolistas más determinantes del equipo. Aunque la evolución del jugador es positiva, los servicios médicos consideran que forzar su regreso en un torneo de alta exigencia física podría comprometer su recuperación a medio plazo. Por ello, Mbappé se perderá la semifinal de este jueves frente al Atlético de Madrid y tampoco estaría disponible para una hipotética final ante FC Barcelona o Athletic Club.

Esta ausencia supone un contratiempo importante para Xabi Alonso, que pierde a su principal referencia ofensiva en un torneo corto donde cada detalle puede marcar la diferencia. Sin embargo, el técnico italiano ha encontrado una solución inesperada en casa.

Gonzalo García, la alternativa inesperada

Real Madrid V Real Betis Balompie - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El encargado de ocupar el lugar de Mbappé será Gonzalo García, que ya demostró estar preparado este fin de semana en LaLiga. El joven delantero fue titular ante el Real Betis y respondió de la mejor manera posible con un hat-trick y una actuación sobresaliente, confirmando que atraviesa un momento de confianza total.

Su irrupción permite al Real Madrid afrontar la Supercopa con una alternativa fresca y en plena forma, aunque con un perfil diferente al del astro francés. Gonzalo aporta movilidad, olfato goleador y una presión constante, cualidades que podrían ser clave ante rivales del máximo nivel.

La mira a largo plazo

Real Madrid Christmas Training Day | Europa Press Sports/GettyImages

Desde el club insisten en que la decisión con Mbappé responde a una visión global de la temporada. Con LaLiga, la Champions League y el tramo decisivo del curso por delante, el objetivo es que el francés regrese plenamente recuperado, sin recaídas y con garantías.

La Supercopa se disputará sin una de sus grandes estrellas, pero el Real Madrid confía en su fondo de armario y en el buen momento de sus jóvenes para competir por un nuevo título. Mientras tanto, Mbappé seguirá trabajando en su recuperación con un único objetivo de volver cuando esté realmente al cien por cien.