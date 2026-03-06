El Real Madrid va a fondo por dos grandes objetivos del mercado de fichajes

El Real Madrid está teniendo una temporada prácticamente de pesadilla: el entrenador con el que arrancó, Xabi Alonso, fue despedido, fracasó rotundamente en la Copa del Rey quedándose afuera en octavos de final frente al Albacete y está cediendo terreno en LaLiga frente a un FC Barcelona arrollador. Solamente la UEFA Champions League queda en pie, y tendrán la difícil tarea de enfrentarse al Manchester City en la ronda de 16.

Pensando en el próximo mercado, el Merengue tiene en su foco a Rodri y Nico Schlotterbeck para reforzar el mediocampo y la defensa central. Ambos jugarán con sus selecciones el Mundial 2026 y su valor puede crecer dependiendo la prestación que tengan en el torneo de naciones más importante.

Borussia Dortmund v FC Bayern München - Bundesliga | Christina Pahnke - sampics/GettyImages

El futuro de Rodri en el Manchester City es una incógnita, ya que su renovación no está para nada confirmada. En las últimas semanas, Pep Guardiola admitió su error y pidió que el español estampe la firma en un nuevo vínculo. Además, el catalán habló sobre su recuperación: "Finalmente está ocurriendo. Como todos queríamos desde hace tiempo cuando volvió. Está volviendo a ser el que era a base de jugar, jugar y jugar".

Por otra parte, Schlotterbeck debutó en la Primera División del Friburgo y acumuló 56 apariciones. Llegó al Borussia Dortmund a cambio de 20 millones de euros en julio de 2022 y su impacto fue casi inmediato, posicionándose como uno de los titulares de la importante escuadra teutona. Parece difícil que los de Westfalia puedan retenerlo, ya que son varios los clubes de primer orden europeo que quieren contar con él de cara a la temporada 2026/27.

Su valor de mercado, según Transfermarkt, es de 55 millones de euros. Además, fue internacional en 23 oportunidades con la absoluta de Alemania y salvo una catástrofe será uno de los seleccionados por Julian Nagelsmann para viajar a Norteamérica a disputar el Mundial 2026.



