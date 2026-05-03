El Real Madrid vence al Espanyol y retrasa el título del Barcelona

El Real Madrid derrotó al Espanyol por marcador de 2-0 en la jornada 34 de LaLiga. Los merengues, con un doblete de Vinicius Junior, se impusieron a los Periquitos en el Estadio de Cornellà y llegaron a 77 puntos. Con este resultado, la escuadra dirigida por Álvaro Arbeloa evitó que el FC Barcelona se coronara campeón en esta fecha.

Ambas escuadras se verán las caras el próximo domingo 10 de mayo en una nueva edición del Clásico. Si el Barcelona no pierde ante la escuadra merengue en el Spotify Camp Nou, se coronará bicampeón de la liga española.

Con cuatro jornadas por disputarse, los blaugranas presumen 11 puntos de diferencia sobre los merengues. Aunque todavía existen posibilidades matemáticas para que el cuadro blanco levante el título, este escenario se antoja prácticamente imposible.

✅ ¡Victoria con un doblete de @ViniJr! — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 3, 2026

La victoria del Real Madrid sobre el Espanyol quizás no tenga un gran peso en la definición del campeonato, pero sí evitará que los merengues tengan que hacerle pasillo al FC Barcelona en el Camp Nou la próxima semana.

Los espectaculares números de Vinicius Junior en 2026

Vinicius Junior, sin duda alguna, fue la gran figura del duelo ante el Espanyol. Aunque el delantero brasileño ha tenido una campaña llena de claroscuros, sus estadísticas muestran su gran calidad individual.

Rcd Espanyol V Real Madrid C.f. - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

'Vini' solamente se encuentra por detrás de Harry Kane en la lista de máximos goleadores en 2026 en las cinco grandes ligas del futbol europeo. Con su doblete ante el Espanyol, el atacante brasileño llegó a 16 goles en todas las competencias este año, ocho goles por detrás del goleador inglés del Bayern Múnich.

En la temporada 2025/2026, el extremo de 25 años suma 21 goles y 14 asistencias en 50 partidos en todas la competencias (LaLiga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España).