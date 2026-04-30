¿En qué consiste la ''Ley Vinicius Jr.'', que se aplicará en el Mundial 2026?

Los jugadores que participen en el Mundial 2026 a disputarse este verano podrían recibir una tarjeta roja si se tapan la boca al hablar durante altercados con sus rivales, tras una modificación a las reglas del juego.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

La decisión se tomó después de una reunión especial de la International Football Association Board (IFAB), celebrada en Vancouver. La FIFA ha confirmado que la nueva regla se implementará este verano en Norteamérica y México.

Según la nueva normativa, los árbitros tendrán la autoridad para mostrar una tarjeta roja si un jugador se tapa la boca deliberadamente mientras habla con un rival o un oficial durante una discusión acalorada. La medida busca abordar la preocupación de que los jugadores puedan estar intentando ocultar lenguaje abusivo o discriminatorio a las cámaras y a los árbitros.

La decisión surge a raíz del polémico incidente que involucró a Gianluca Prestianni del Benfica y a Vinicius Junior del Real Madrid a principios de esta temporada.

El incidente entre Vinicius y Prestianni provoca un cambio en la normativa

Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | NurPhoto/GettyImages

El tema de los jugadores que ocultan sus palabras cobró gran relevancia a principios de este año durante el partido de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid, disputado en febrero.

Durante el encuentro en el Estadio da Luz, se vio al extremo Prestianni tapándose la boca con la camiseta mientras hablaba con el casaca número siete del Real Madrid.

Vinicius Jr. reaccionó a los comentarios de su rival e informó al árbitro François Letexier, quien realizó el gesto de cruzar los brazos para indicar la activación del protocolo contra el abuso racista.

El partido se interrumpió durante 10 minutos antes de reanudarse, y el Real Madrid se impuso por 1-0.

Prestianni, que negó las acusaciones de racismo, fue suspendido provisionalmente por un partido: el duelo de vuelta de la UEFA Champions League entre el Benfica y el Real Madrid. Tras una investigación de la UEFA, finalmente fue declarado culpable de conducta homófoba, no de racismo, recibiendo así una sanción de seis partidos, con tres de ellos en suspenso.

Infantino: «No te tapes la boca si no tienes nada que ocultar».

US-ECONOMY-SEMAFOR | KENT NISHIMURA/GettyImages

La cuestión general del uso de la boca fue revisada por la IFAB, organismo regulador del fútbol, ​​y entrará en vigor para el Mundial 2026. Sin embargo, a pesar de la nueva regla, la decisión final seguirá en manos del árbitro, quien evaluará cada situación individualmente antes de mostrar una tarjeta roja.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que el cambio busca disuadir las conductas abusivas.

«Si un jugador se tapa la boca y dice algo, y esto tiene consecuencias racistas, entonces obviamente debe ser expulsado», declaró.

«Debe existir la presunción de que ha dicho algo indebido; de lo contrario, no tendría que taparse la boca. Si no tienes nada que ocultar, no te tapas la boca al hablar. Así de simple».

Las nuevas medidas reflejan una postura más firme por parte de los organismos rectores del fútbol, ​​que buscan reprimir la mala conducta al más alto nivel.

Mientras tanto, se ha introducido otro cambio en la normativa para combatir la disidencia, y ahora los jugadores corren el riesgo de ser expulsados ​​si abandonan el terreno de juego en protesta por una decisión arbitral. Esta norma surge a raíz de las polémicas escenas vividas en la final de la Copa Africana de Naciones, cuando los jugadores de Senegal abandonaron el campo indignados por un penalti pitado en los últimos minutos.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026