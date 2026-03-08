LaLiga prepara para abril una iniciativa inédita con una jornada especial dedicada a la historia de los clubes. Durante ese fin de semana, la mayoría de los equipos de las dos principales categorías del fútbol español saldrán al campo con camisetas inspiradas en diseños emblemáticos de su pasado. Sin embargo, el proyecto no contará con la participación de dos de los clubes más importantes del país.

Tanto el Barcelona como el Real Madrid confirmaron que no utilizarán equipaciones vintage en esta primera edición de la llamada Jornada Retro, que se disputará entre el 10 y el 13 de abril, correspondiente a la fecha 31 de LaLiga EA Sports y a la jornada 35 de LaLiga Hypermotion.

La iniciativa contará con la participación de 38 clubes del fútbol profesional español. Durante ese fin de semana los equipos vestirán camisetas especialmente diseñadas a partir de modelos históricos, en un intento de rendir homenaje a distintas etapas de sus trayectorias. También los árbitros usarán uniformes inspirados en estilos de décadas pasadas y las transmisiones televisivas adoptarán gráficos con estética retro.

LaLiga explicó que el objetivo del proyecto es reforzar el vínculo entre distintas generaciones de aficionados a través de los símbolos históricos del fútbol español. Según señaló Jaime Blanco, director de la Oficina de Clubes del organismo, la propuesta busca recuperar la memoria de los clubes y conectar el pasado con el presente a través de nuevas experiencias para los hinchas.

⚽ 🕰️ La historia nunca pasa de moda.



LALIGA lanza por primera vez la Jornada Retro, donde 38 clubes vestirán equipaciones inspiradas en modelos icónicos de su legado del 10 al 13 de abril.



👕 La colección será presentada el 19 de marzo en La Gran Semana de la Moda Española,… pic.twitter.com/2v5NV0gVoK — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) March 6, 2026

A pesar del amplio respaldo de los equipos, cuatro clubes no participarán en el cambio de indumentaria durante esta temporada. El Barcelona, el Rayo Vallecano y el Getafe argumentaron problemas técnicos y logísticos que impidieron producir y homologar las camisetas retro a tiempo para la jornada especial. De todos modos, estas instituciones sí participarán en las actividades paralelas organizadas por LaLiga y se espera que puedan sumarse plenamente en la próxima campaña.

En el caso del conjunto azulgrana, el plan es lanzar y utilizar una equipación retro a partir de la temporada 2026-27, cuando se repita esta jornada especial dedicada a la historia del fútbol español.

La situación del Madrid es diferente. El Merengue fue el único que decidió mantenerse completamente al margen del proyecto, sin adherirse a la iniciativa para esta temporada.

Las camisetas retro que utilizarán los equipos participantes se presentarán oficialmente el 19 de marzo durante la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, en un evento que incluirá la participación de leyendas del fútbol, embajadores y modelos internacionales.