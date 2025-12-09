El Real Madrid y el FC Barcelona ya conocen a sus rivales de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Este martes ha tenido lugar la celebración del sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025/26. Y después de varias rondas, esta fase del torneo ya cuenta con los cuatro equipos de la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club.

Equipos clasificados para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

En esta fase participan 32 equipos, los 28 que lograron avanzar de la segunda ronda más los cuatro de la Supercopa. La distribución de los bombos queda de la siguiente manera:

Bombo 1 Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club

FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club Bombo 2 Primera División: Alavés, Osasuna, Mallorca, Getafe, Real Sociedad, Levante, Elche, Betis, Celta, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia

Alavés, Osasuna, Mallorca, Getafe, Real Sociedad, Levante, Elche, Betis, Celta, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia Bombo 3 Segunda División: Huesca, Sporting, Cultural Leonesa, Eibar, Deportivo, Albacete, Racing, Burgos, Granada

Huesca, Sporting, Cultural Leonesa, Eibar, Deportivo, Albacete, Racing, Burgos, Granada Bombo 4 Primera Federación: Guadalajara, Real Murcia, Talavera, Eldense

Guadalajara, Real Murcia, Talavera, Eldense Bombo 5 Segunda Federación: Atlético Baleares

Atlético Baleares Bombo 6 Copa Federación: Ourense CF

Partidos de dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Recordemos que el sorteo está condicionado, y los rivales de mayor categoría se enfrentan a los de categorías inferiores.

Ourense vs Athetic Club

Atlético Baleares vs Atlético de Madrid

CF Talavera de la Reina vs Real Madrid

Guadalajara vs FC Barcelona

Real Murcia vs Real Betis

Eldense vs Real Sociedad

Burgos vs Getafe

Cultural Leonesa vs Levante

Eibar vs Elche

Deportivo de La Coruña vs Mallorca

Racing vs Villarreal

Sporting de Gijón vs Valencia

SD Huesca vs Osasuna

Granada vs Rayo Vallecano*

Albacete vs Celta de Vigo

Alavés vs Sevilla

¿Cuándo se jugarán los dieciseisavos de final de la Copa del Rey?

La ronda de dieciseisavos se jugará los días 16, 17 y 18 del mes de diciembre. Será un enfrentamiento a partido único en el campo del equipo de menor categoría. En caso de emparejamientos entre equipos de la misma categoría se jugará en el estudio del equipo cuya bola haya salido en primer lugar en el sorteo.

* La eliminatoria Granada vs Rayo Vallecano se jugará el 6 de enero ya que la semana de la Copa el equipo vallecano jugará su partido de Conference League.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026