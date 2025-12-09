El Real Madrid y el FC Barcelona ya conocen a sus rivales de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey
Este martes ha tenido lugar la celebración del sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025/26. Y después de varias rondas, esta fase del torneo ya cuenta con los cuatro equipos de la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club.
Equipos clasificados para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey
En esta fase participan 32 equipos, los 28 que lograron avanzar de la segunda ronda más los cuatro de la Supercopa. La distribución de los bombos queda de la siguiente manera:
- Bombo 1 Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club
- Bombo 2 Primera División: Alavés, Osasuna, Mallorca, Getafe, Real Sociedad, Levante, Elche, Betis, Celta, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia
- Bombo 3 Segunda División: Huesca, Sporting, Cultural Leonesa, Eibar, Deportivo, Albacete, Racing, Burgos, Granada
- Bombo 4 Primera Federación: Guadalajara, Real Murcia, Talavera, Eldense
- Bombo 5 Segunda Federación: Atlético Baleares
- Bombo 6 Copa Federación: Ourense CF
Partidos de dieciseisavos de final de la Copa del Rey
Recordemos que el sorteo está condicionado, y los rivales de mayor categoría se enfrentan a los de categorías inferiores.
- Ourense vs Athetic Club
- Atlético Baleares vs Atlético de Madrid
- CF Talavera de la Reina vs Real Madrid
- Guadalajara vs FC Barcelona
- Real Murcia vs Real Betis
- Eldense vs Real Sociedad
- Burgos vs Getafe
- Cultural Leonesa vs Levante
- Eibar vs Elche
- Deportivo de La Coruña vs Mallorca
- Racing vs Villarreal
- Sporting de Gijón vs Valencia
- SD Huesca vs Osasuna
- Granada vs Rayo Vallecano*
- Albacete vs Celta de Vigo
- Alavés vs Sevilla
¿Cuándo se jugarán los dieciseisavos de final de la Copa del Rey?
La ronda de dieciseisavos se jugará los días 16, 17 y 18 del mes de diciembre. Será un enfrentamiento a partido único en el campo del equipo de menor categoría. En caso de emparejamientos entre equipos de la misma categoría se jugará en el estudio del equipo cuya bola haya salido en primer lugar en el sorteo.
* La eliminatoria Granada vs Rayo Vallecano se jugará el 6 de enero ya que la semana de la Copa el equipo vallecano jugará su partido de Conference League.
