El Real Madrid y el FC Barcelona ya conocen a sus rivales de los octavos de final de la Copa del Rey

Este miércoles ha tenido lugar en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas la celebración del sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26. Después de una apasionante ronda de dieciseisavos de final, que se completó el martes con la victoria del Rayo Vallecano frente al Granada, los 16 equipos que siguen en el torneo del KO ya conocen a su próximo rival.

Equipos clasificados para octavos de final de la Copa del Rey

Para esta ronda del torneo se han clasificado cinco equipos de Segunda División y once de Primera División, dividiso en dos grupos: los cuatro equipos de la Supercopa y los siete restantes.

Bombo 2 (Primera División): Elche, Real Sociedad, Valencia, Real Betis, Osasuna, Deportivo Alavés y Rayo Vallecano

Bombo 3 (Segunda División): Deportivo de la Coruña, Cultural y Deportiva Leonesa, Racing de Santander, Burgos y Albacete Balompie

Enfrentamientos de octavos de final de la Copa del Rey

Deportivo de La Coruña vs Atlético de Madrid

Racing de Santander vs FC Barcelona

Cultural y Deportiva Leonesa vs Athletic Club

Albacete vs Real Madrid

Burgos vs Valencia

Betis vs Elche

Real Sociedad vs Osasuna

Alavés vs Rayo Vallecano

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa del Rey?

La ronda de octavos de final está prevista que se juegue los días 13, 14 y 15 de enero, y como en eliminatorias anteriores, será a partido único. El encuentro se disputará en el campo del rival de menor categoría, y en el caso de los emparejamientos entre equipos de la misma categoría se jugará en el campo del equipo cuya bola haya salido en primer lugar en el sorteo.

