El Real Madrid y el FC Barcelona ya conocen a sus rivales de los octavos de final de la Copa del Rey
Este miércoles ha tenido lugar en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas la celebración del sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey 2025/26. Después de una apasionante ronda de dieciseisavos de final, que se completó el martes con la victoria del Rayo Vallecano frente al Granada, los 16 equipos que siguen en el torneo del KO ya conocen a su próximo rival.
Equipos clasificados para octavos de final de la Copa del Rey
Para esta ronda del torneo se han clasificado cinco equipos de Segunda División y once de Primera División, dividiso en dos grupos: los cuatro equipos de la Supercopa y los siete restantes.
- Bombo 1 (Supercopa): FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club
- Bombo 2 (Primera División): Elche, Real Sociedad, Valencia, Real Betis, Osasuna, Deportivo Alavés y Rayo Vallecano
- Bombo 3 (Segunda División): Deportivo de la Coruña, Cultural y Deportiva Leonesa, Racing de Santander, Burgos y Albacete Balompie
Enfrentamientos de octavos de final de la Copa del Rey
- Deportivo de La Coruña vs Atlético de Madrid
- Racing de Santander vs FC Barcelona
- Cultural y Deportiva Leonesa vs Athletic Club
- Albacete vs Real Madrid
- Burgos vs Valencia
- Betis vs Elche
- Real Sociedad vs Osasuna
- Alavés vs Rayo Vallecano
¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa del Rey?
La ronda de octavos de final está prevista que se juegue los días 13, 14 y 15 de enero, y como en eliminatorias anteriores, será a partido único. El encuentro se disputará en el campo del rival de menor categoría, y en el caso de los emparejamientos entre equipos de la misma categoría se jugará en el campo del equipo cuya bola haya salido en primer lugar en el sorteo.
Periodista, leonesa afincada en Madrid. Desde que tengo uso de razón el fútbol despertó emociones muy fuertes en mí y tuve la suerte de convertir mi pasión en mi profesión.