El Real Madrid ya conoce el alcance de la lesión de Valverde: ¿cuánto tiempo estará de baja?

El Real Madrid no tuvo su mejor partido el domingo en Vallecas. El equipo de Xabi Alonso no solo no pasó del empate 0-0 ante el Rayo, sino que también acumula dos partidos consecutivos sin marcar y sin ganar.

Pero sin duda la peor parte del encuentro se la llevó Fede Valverde. El jugador uruguayo sintió unas molestias en el aductor y en el minuto 83 fue sustituido por precaución. Esta mañana, los servicios médicos del Real Madrid le han realizado las correspondientes pruebas médicas para determinar el alcance exacto de la lesión.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Pendiente de evolución”, informaron desde el club blanco a través de los medios oficiales.

Parte médico de Valverde. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 10, 2025

El Real Madrid no ha especificado el tiempo que estará de baja Valverde, pero diversos medios señalan que el jugador estará fuera de los terrenos de juego durante los próximos 10 días. Por lo tanto, el centrocampista no acudirá con su selección en este parón internacional de noviembre.

Recordemos que Uruguay ya está clasificada para el Mundial 2026 y en esta fecha FIFA jugará dos partidos amistosos frente a las selecciones de México y Estados Unidos.

El próximo partido del Real Madrid será el próximo 23 de noviembre frente al Elche por la 13ª jornada de LaLiga en el estadio Martínez Valero. En principio, Valverde debería estar a disposición de Xabi Alonso para disputar ese compromiso por lo que el uruguayo no se perdería ningún partido con su club.

Hasta que se recupere, Valverde pasa a formar parte de los jugadores lesionados del conjunto blanco. Una enfermería en la que están ya Antonio Rüdiger, Dani Carvajal, Franco Mastanuono y Aurélien Tchouaméni.

