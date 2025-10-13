El Real Madrid ya conoce el alcance de las lesiones de Kylian Mbappé y Franco Mastantuono

Los directivos del Real Madrid confían en que Kylian Mbappé y Franco Mastantuono hayan conseguido evitar lesiones graves con sus selecciones, según ha revelado un informe.

Mbappé llegó al entrenamiento de Francia con una lesión de tobillo sufrida en su último partido con el Madrid, que finalmente se consideró leve. Sin embargo, un nuevo golpe en la misma zona durante la victoria por 3-0 sobre Azerbaiyán lo dejó fuera de la convocatoria para el siguiente choque.

La noticia del regreso de Mbappé a Madrid llegó pocas horas después de que Argentina revelara que el joven centrocampista, Franco Mastantuono, también viajaría de vuelta a su club debido a una sobrecarga muscular.

Faltan solo dos semanas para que el Madrid se enfrente al Barcelona en el Clásico de LaLiga, ​​y la afición se muestra preocupada por el estado físico de ambos jugadores. No obstante, un reporte de The Athletic afirma que no existe tal inquietud en el club.

Mbappé ya se ha sometido a pruebas adicionales que, según se reportó, han confirmado que su lesión no es grave. En cuanto a Mastantuono, el joven de 18 años de edad deberá someterse a algunos exámenes en los próximos días, pero hay confianza en que no necesitará estar mucho tiempo de baja.

El Real Madrid evalúa los problemas físicos de Franco Mastantuono y Kylian Mbappé | SOPA Images/GettyImages

No se han dado plazos específicos para la recuperación de ninguno de los jugadores y su participación en el partido del Madrid frente al Getafe el 19 de octubre aún sigue en duda.

Sin embargo, el encuentro contra la Juventus en la Champions League tres días después podría ser un objetivo realista para su regreso, y ambos jugadores deberían tener tiempo de sobra para recuperarse antes de la visita del Barcelona al Santiago Bernabéu el 26 de octubre.

Mientras tanto, Mbappé y Mastantuono trabajarán en su recuperación junto al central Dean Huijsen, quien abandonó la selección española a principios de la semana pasada tras quejarse de fatiga muscular.

Según los informes de los últimos días, el defensa podría necesitar hasta dos semanas de recuperación. Esto significa que probablemente se perderá los partidos contra el Getafe y la Juventus, pero, salvo complicaciones imprevistas, debería estar listo para recuperar su titularidad contra el Barcelona.

