El Real Madrid ya tendría un acuerdo para la salida de Endrick

Endrick ha decidido dar un paso al costado en el Real Madrid. Tras meses sin protagonismo bajo las órdenes de Xabi Alonso, el joven brasileño busca minutos y continuidad, elementos que se han vuelto imposibles de encontrar en el conjunto blanco durante la primera mitad de la temporada.

El delantero de 19 años ha sido borrado de las convocatorias más recientes y su entorno considera que la mejor opción es salir cedido. El Real Madrid, consciente de su situación, ha abierto la puerta a una cesión temporal que permita al jugador recuperar confianza y ritmo competitivo lejos del Santiago Bernabéu.

El destino elegido es el Olympique de Lyon, un club que atraviesa un proceso de reconstrucción y que ha mostrado un interés firme por incorporar al brasileño. Las conversaciones entre ambas instituciones están muy avanzadas, según adelantó Fabrizio Romano, y se trataría de un préstamo sin opción de compra.

El acuerdo contempla que el Lyon se haga cargo del salario completo del jugador, mientras que el Real Madrid no percibirá pago alguno por la cesión. La intención del club francés es ofrecerle un rol protagónico inmediato en la Ligue 1, con la confianza de que su impacto pueda ser decisivo en la segunda parte del curso.

Uno de los factores determinantes ha sido Paulo Fonseca, entrenador del Lyon, quien habría convencido al atacante tras una charla directa semanas atrás. El técnico portugués le transmitió su plan para ubicarlo como referencia ofensiva y explotarlo en un esquema pensado para potenciar su movilidad y definición.

Endrick, por su parte, ve en Francia una oportunidad real de relanzar su carrera y llegar con ritmo a la Copa del Mundo. El joven delantero considera que sumar minutos en una liga competitiva como la francesa puede ser clave para consolidarse dentro del radar de la selección brasileña.

