El recadito de Toni Kroos al Barcelona tras la algarabía por ganar la Supercopa de España

Toni Kroos volvió a poner el dedo en la llaga con una declaración que no pasó desapercibida en Barcelona. El alemán reconoció la euforia blaugrana tras conquistar la Supercopa de España, pero fue tajante al mirar más allá: la Champions League. Para Kroos, el festejo es legítimo, aunque insuficiente cuando el calendario europeo exige competir contra rivales de primer nivel. Y ahí, según su visión, el Barcelona todavía no está para levantar un título internacional.

La frase duele porque conecta con una realidad imposible de maquillar. El Barcelona no gana una Champions League desde 2015, aquella final frente a la Juventus, cuando la MSN —Messi, Suárez y Neymar— dominaba a plenitud. Ese equipo imponía respeto antes de saltar a la cancha. El actual, en cambio, sigue en proceso de reconstrucción, con momentos de brillo y otros de fragilidad que en Europa suelen cobrarse caro.

Eso no significa que el panorama sea oscuro. La llegada de Hansi Flick ha traído de regreso el orden, la intensidad y una idea reconocible. El equipo parece haber encontrado un rumbo después de años de vaivenes tácticos y decisiones apresuradas. La Supercopa de España ganada ante el Real Madrid no fue un accidente: fue una muestra de carácter, presión alta y eficacia en momentos clave. Tan fuerte fue el golpe que terminó costándole el puesto a Xabi Alonso, una consecuencia que dimensiona el impacto del triunfo culé.

Sin embargo, la Champions es tema aparte. No perdona desconcentraciones ni proyectos a medio cocer. Kroos lo sabe y lo dice sin rodeos: celebrar está bien, pero competir al máximo nivel europeo exige algo más que una buena racha doméstica. El Barcelona ilusiona, sí, pero todavía carga con la sombra de su última gran noche continental.

La pregunta no es si el Barça va por buen camino, sino si ese camino alcanza para volver a mandar en Europa. Flick parece estar colocando las bases. La Supercopa fue un aviso. La Champions dictará la sentencia. Y ahí, como advirtió Kroos, ya no bastan las buenas intenciones.

