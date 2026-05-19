El récord de casi 50 años que Mbappé puede romper en LaLiga

A falta de una fecha para el cierre de la temporada de LaLiga, Kylian Mbappé lidera la tabla de goleadores y quedó muy cerca de repetir el Pichichi por segunda temporada consecutiva con el Real Madrid.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Una ventaja mínima antes del cierre

Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Antonio Villalba/GettyImages

Pese a que la vigente campaña del francés estuvo lejos de lo esperado a nivel colectivo, llega a la última fecha con 24 goles y mantiene una corta diferencia sobre Vedat Muriqi, delantero del RCD Mallorca, que acumula 22 tantos. Por eso, ahora Mbappé depende de sí mismo para quedarse con el estandarte, aunque todavía existe una combinación que podría dejarlo sin el reconocimiento.

El Mallorca enfrenta a un ya descendido Real Oviedo y necesita ganar para mantener sus opciones de permanencia en LaLiga, por lo que Muriqi tendrá un partido con mucho en juego. Del otro lado, el Real Madrid cerrará la temporada frente al Athletic Club en un contexto muy diferente, sin títulos importantes por disputar y con varias críticas en torno al equipo.

La realidad es que Mbappé parecía encaminado a romper todos los registros en la primera mitad del campeonato; había marcado 13 goles en sus primeros 11 encuentros y alcanzó los 23 tantos antes de llegar a su partido número 22 en el torneo.

Sin embargo, una lesión en la rodilla frenó por completo su ritmo. Desde febrero apenas convirtió un gol en LaLiga y además re perdió encuentros importantes, incluido el último Clásico frente al FC Barcelona. Su regreso se produjo recientemente ante el Sevilla FC, aunque no pudo volver al gol.

Aún así, la ventaja conseguida durante su impresionante inicio de temporada le permitió sostenerse en la cima de la tabla de goleadores.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Kylian Mbappé’s camp believe Vinícius Jr. is trying to turn him into the “VILLAIN” in the eyes of Real Madrid fans.



— @jpedrerol pic.twitter.com/ygiEAaSFRS — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 19, 2026

La marca histórica que puede alcanzar

Si finalmente conserva el Pichichi, Mbappé se convertirá en el primer futbolista en ganar el premio en sus dos primeras temporadas en España desde Mario Kempes, quien lo logró con el Valencia en las campañas 1976-77 y 1977-78.

Más allá de su posible consagración, Mbappé quedó fuera de la lucha por la Bota de Oro europea. El inglés Hanry Kane domina ampliamente la clasificación gracias a su extraordinaria temporada con el Bayern Múnich, mientras que Erling Haaland también lo supera en la tabla.

Después de un comienzo arrollador, las lesiones y la irregularidad terminaron alejando al francés de una carrera que el año pasado había conquistado con autoridad.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP