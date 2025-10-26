El mundo del fútbol se detiene este domingo: el FC Barcelona visitará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en lo que será el primer Clásico de la temporada 2025/26. El mismo promete ser apasionante, ya que el Merengue es el líder de LaLiga y el FCB, actual campeón, viene de aplastar 6-1 al Olympiacos por UEFA Champions League.

Este encuentro será especial por un montón de situaciones, y una de ellas atraviesa a Hansi Flick: el entrenador alemán está a un triunfo de igualar a Pep Guardiola en la tabla de victorias consecutivas frente al Merengue con cinco al hilo.

El reto de 𝐅𝐋𝐈𝐂𝐊 en el 𝐂𝐋𝐀́𝐒𝐈𝐂𝐎🚀



El alemán está a un triunfo de igualar un récord de Guardiola:



🔥El entrenador con más victorias seguidas frente al Real Madrid (5)



✅RM 0-4 FCB

✅FCB 5-2 RM

✅FCB 4-3 RM

✅FCB 3-2 RM



Para colmo, el teutón no podrá estar en el banquillo por la roja que recibió frente al Girona, por lo que su lugar será ocupado por Marcus Sorg, su más inmediato colaborador.

El dominio de Flick contra el Real Madrid es absoluto, ya que lo enfrentó en cuatro oportunidades, todas como entrenador del Barcelona, y siempre ganó.

La primera fue el 26 de octubre del 2024, hace exactamente un año, y vaya debut: goleada 4-0 en el Bernabéu con doblete de Robert Lewandowski y goles de Raphinha y Lamine Yamal. El 12 de enero de este año levantó la Supercopa venciendo al Merengue 5-2 en Arabia Saudita, mientras que el 26 de abril fue campeón contra este rival de la Copa del Rey, en La Cartuja, imponiéndose por 3-2.

FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

El último derbi fue apasionante y le dejó el título de LaLiga servido en bandeja al FC Barcelona, ya que ambos llegaban con chances de campeonar y se encontraron en la jornada 35, a poco del cierre. En esa oportunidad fue victoria por 4-3 del club Culé gracias a los tantos de Raphinha, Lamine Yamal y Eric García. Por el lado del Merengue, el hattrick de Kylian Mbappé no alcanzó.