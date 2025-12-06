Kylian Mbappé es la principal referencia ofensiva del Real Madrid y sus estadísticas lo respaldan tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League, y su regustro en lo que va del 2025 es absolutamente demoledor.

El francés está a cinco goles de superar el récord de Cristiano Ronaldo en un año natural vistiendo la camiseta del Merengue, con 59 tantos. Al Madrid todavía le quedan cuatro partidos en el mes de diciembre y, si continúa con esta racha goleadora, el ex PSG podrá superar al Bicho sin despeinarse. En caso de lograrlo, lo haría en su primer año natural completo jugando en la Casa Blanca.

Mbappé metió un doblete en el último encuentro, ante el Athletic Club en San Mamés | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

En la actual temporada, Mbappé lleva 25 goles en 20 partidos: 16 tantos en 15 encuentros por el campeonato español y 9 en 5 por UEFA Champions League. En LaLiga el Madrid está segundo a un punto del FC Barcelona, mientras que en la competencia continental ocupa momentáneamente uno de los puestos de clasificación directa a los octavos de final.

A los dirigidos por Xabi Alonso le quedan cuatro encuentros antes del 31 de diciembre, tres de ellos por LaLiga y uno por la UCL. El próximo compromiso será frente al Celta de Vigo este domingo, mientras que entresemana jugará contra el Manchester City y el próximo fin de semana visitará al Alavés en Mendizorroza. El último partido del año será ante el Sevilla en el Bernabéu el 20/12.

Xabi Alonso: "Kylian está en camino de hacer historia en el Real Madrid"

Xabi Alonso, the head coach of Real Madrid CF, attends a... | SOPA Images/GettyImages

En la rueda de prensa previa al partido con el Celta, el entrenador no le escapó a la comparativa: "Kylian está en camino de hacer historia en el Real Madrid, como lo hizo Cristiano. Por ambición, números... está entre los elegidos. El día a día con él es muy bueno; el querer tener una influencia con el resto, lo que contagia, es algo que comparte con Cristiano. Ahí, veo similitudes".