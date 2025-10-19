Erling Haaland está en un momento dulce con el gol con el Manchester City, con 11 partidos consecutivos marcando. Este domingo, su equipo derrotó por 2-0 al Everton, en un encuentro en el que el noruego marcó su cuarto doblete de la temporada.

Aunque todavía está muy lejos del récord absoluto en encuentros consecutivos marcando, nada parece detener al espigado delantero. Messi tiene el récord más largo, cuando marcó en 21 partidos consecutivos en la campaña 2012/13 con el FC Barcelona.

Para llegar a la marca del jugador argentino que ahora pertenece al Inter Miami, Haaland tendría que marcar en los próximos diez partidos que dispute, algo complicado pero no imposible para un atacante de la calidad del noruego.

💙🌪️ 23 goals, 3 assists in 13 games for club and country.



Brace in 5 minutes for Manchester City today.



Erling Haaland. Unstoppable. ✈️ pic.twitter.com/78iIxfkN87 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 18, 2025

Haaland tiene 23 tantos y 3 asistencias en 13 partidos en esta temporada, incluyendo los compromisos de su selección. Es el único jugador de la Premier League con más de 10 goles en las ocho fechas que van y su rendimiento emociona a su técnico Pep Guardiola, quien se atrevió a bromear después de su doblete ante el Everton.

"Decepcionado porque no marcó cuatro o cinco goles. Bromas aparte, estoy muy contento, pero no podemos depender solo de él; necesitamos a otros jugadores. Extremos, centrocampistas ofensivos. Tienen que dar un paso al frente y marcar goles. Jugamos para darle calidad y pases a Erling, pero otros jugadores tienen que dar un paso al frente", dijo el español.

En su carrera, Haaland tiene 275 goles en 343 encuentros disputados, con un increíble rendimiento de 96 tantos en 105 partidos desde que llegó al Manchester City. Antes, en Alemania, dejó una marca de 62 dianas en 67 participaciones, lo que habla de su rendimiento de cara al gol.

Haaland tendrá que seguir marcando si quiere perseguir la marca de Messi, en su visita al Villarreal por la Champions League el martes y el próximo domingo también de visitante ante el Aston Villa.