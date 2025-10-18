Erling Haaland necesitó 63 minutos para convertir dos goles, en la victoria 2-0 del Manchester City ante el Everton en la reanudación de la Premier League después de la doble fecha eliminatoria.

El noruego vive un momento dulce con el gol, con 23 tantos y 3 asistencias en 13 partidos, incluyendo los partidos de su selección y club. Fue su cuarto doblete de la temporada y podría firmar su mejor temporada desde que llegó al equipo dirigido por Pep Guardiola.

Con ocho fechas disputadas, Haaland lidera la tabla de goleadores de la Premier League con 11 tantos. Es el único futbolista que tiene más de 10 goles en la campaña, lo que habla del buen momento que vive de cara al arco.

Después de una temporada irregular en la campaña pasada, Haaland ha conseguido dos goles frente a Wolverhampton, Manchester United, Burnley y Everton.

Guardiola elogió el gran momento de su delantero, de una manera sarcástica, en su conversación habitual con los medios después del encuentro.

"Decepcionado porque no marcó cuatro o cinco goles. Bromas aparte, estoy muy contento, pero no podemos depender solo de él; necesitamos a otros jugadores. Extremos, centrocampistas ofensivos. Tienen que dar un paso al frente y marcar goles. Jugamos para darle calidad y pases a Erling, pero otros jugadores tienen que dar un paso al frente", dijo el español.

"Las ocasiones fueron claras y tienen que marcar. A este nivel tienen que exigirse. Ocasiones de Savinho, Jeremy Doku y Tijjani Reijnders: tienen que marcar. Tienen que hacerlo, si no, no podremos hacer lo que queremos", añadió el entrenador.

El equipo ciudadano se colocó en la segunda posición de la clasificación, después de un inicio irregular de torneo. "La contribución es importante y los jugadores saben que tienen que estar preparados. Empezamos un poco mal con el Tottenham y el Brighton, pero desde el último parón internacional hemos remontado. Ganar nos ayuda a ganar más y ahora tenemos que seguir en la Champions League", añadió Guardiola.