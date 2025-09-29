El récord que comparten Lamine Yamal y Vinícius Jr. en LaLiga 2025/26

A Lamine Yamal le basta con muy poco para causar desequilibrio y ser decisivo en los partidos del FC Barcelona. De hecho, al último Balón de Plata no le importó acumular 21 días sin pisar el césped, ya que, además de ayudar a los blaugranas a conseguir un trabajado triunfo frente a la Real Sociedad, igualó a Vinícius Jr. y a Luis Milla en la cima de una categoría importante en esta edición de LaLiga.

Efectivamente, el extremo de 18 años entró a los 13 minutos del segundo tiempo del compromiso dominical en Montjuic por el sueco Roony Bardghji, y no tardó 60 segundos en hacerse sentir. De un ya tradicional desborde suyo entrando al área por derecha, que finalizó con un centro a la cabeza de Robert Lewandowski, llegó el definitivo 2-1 del polaco, para la oncena culé.

De esa forma, Lamine igualó a Vini y a Milla en la cima general de asistencias en el torneo liguero, con cuatro cada uno. El afamado MisterChip, experto en datos y estadísticas deportivas, acotó que el atacante hispano-marroquí lo ha hecho en 275 minutos, mientras que su par del Real Madrid ha necesitado 502 minutos y el centrocampista del Getafe 629.

Más asistencias en La Liga 2025-26:



4 LAMINE YAMAL (+1 hoy) en 275 minutos.

4 Vinicius en 502 minutos.

4 Luis Milla en 629 minutos. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 28, 2025

"Su presencia en el campo es una amenaza, demuestra cada día que es el mejor jugador del mundo", declaró a Movistar LaLiga, Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad, sobre Yamal, luego del encuentro donde los donostiarras llegaron a colocarse arriba en el marcador, 0-1, durante el primer tiempo.

El joven astro no actuaba con los azulgranas desde el pasado 31 de agosto en Vallecas, ante el Rayo. Posteriormente se unió a la selección española para los compromisos de clasificación para el Mundial frente a Bulgaria y Turquía, donde se resintió de los problemas en el pubis y la ingle que traía.

Esto tuvo como consecuencia las críticas del entrenador del Barcelona, Hansi Flick, para con su colega en La Roja, Luis de la Fuente. El alemán le acusó en conferencia de prensa de no cuidar al talentoso futbolista y exponerlo sin necesidad en los citados partidos clasificatorios.

