A pocas horas de celebrarse la gala del Balón de Oro 2025, el redactor jefe de France Football, Vincent Garcia, ofreció unas declaraciones que han generado gran expectación en el mundo del fútbol. “Soy el único que conoce al ganador del Balón de Oro. Los criterios para ganar este premio son: rendimiento individual, actuaciones decisivas e impresionantes, títulos conquistados, además del fair play y el comportamiento dentro y fuera del campo”, aseguró en una entrevista a medios franceses.

Vincent quiso subrayar que el galardón no se limita únicamente a los números, sino que tiene en cuenta también el impacto en momentos clave y la imagen que proyecta el futbolista.

Además, recordó que desde el año pasado se introdujo un cambio en el protocolo: el ganador ya no es avisado con antelación. Anteriormente, los futbolistas conocían días antes que habían sido elegidos, lo que provocaba filtraciones inevitables. Sin embargo, desde la edición pasada, el suspense se mantiene hasta el último segundo, de manera que el premiado descubre su triunfo al mismo tiempo que la audiencia.

Con estas palabras, el editor en jefe de France Football vuelve a poner de relieve el carácter único del trofeo más prestigioso a nivel individual en el fútbol mundial. El misterio se mantiene intacto y el mundo entero aguarda por conocer al sucesor en el trono del Balón de Oro.