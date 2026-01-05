El refuerzo confirmado del Inter Miami de cara a la próxima temporada

El Inter Miami CF dio un golpe estratégico en el mercado al anunciar la incorporación del Dayne St. Clair, reconocido como Portero del Año 2025 en la Major League Soccer. El club campeón de Estados Unidos apuesta por jerarquía y rendimiento inmediato bajo los tres palos.

St. Clair llega a Miami en calidad de agente libre, tras finalizar su vínculo con Minnesota United. La operación se resolvió sin traspaso, una oportunidad de mercado que la directiva no dejó pasar, consciente del impacto deportivo y financiero que supone sumar a uno de los arqueros más consistentes del campeonato.

Welcoming the 2025 MLS Goalkeeper of the Year, Dayne St. Clair, to Miami ✨🏝️



➥ https://t.co/h9n29kr3S2 pic.twitter.com/TkYoxViKAI — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 4, 2026

La decisión no es menor: en Inter Miami proyectan al canadiense como titular. El cuerpo técnico valora su regularidad, lectura de juego y liderazgo defensivo, cualidades clave para un equipo que busca sostener su dominio local y crecer en competiciones internacionales con una estructura sólida desde el fondo.

El fichaje se apoya en números contundentes. St. Clair viene de firmar una temporada brillante, con un promedio inferior a un gol recibido por partido, registro que lo colocó entre los mejores de la liga. Su constancia fue determinante para explicar el reconocimiento individual obtenido en 2025.

Además, el guardameta estableció un récord personal de atajadas en una sola campaña, confirmando su capacidad para responder bajo presión. Su volumen de intervenciones y efectividad en duelos mano a mano refuerzan la idea de un portero preparado para asumir protagonismo en escenarios exigentes.

San Diego FC v Minnesota United - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal | Sean M. Haffey/GettyImages

Desde la dirigencia destacan que el arribo de St. Clair encaja con la planificación deportiva del club. Inter Miami buscaba elevar el techo competitivo del plantel con piezas probadas, capaces de rendir desde el primer día y sostener el nivel en tramos decisivos del calendario.

En lo futbolístico, su llegada permitirá mayor estabilidad defensiva y una salida limpia desde atrás. El arquero se caracteriza por su juego con los pies y su comunicación constante con la zaga, aspectos que el cuerpo técnico considera esenciales para el modelo que pretende consolidar.

Con este movimiento, Inter Miami envía un mensaje claro a la MLS: el campeón no se conforma. La incorporación del Portero del Año refuerza una plantilla ambiciosa y apunta a mantener la vara alta. St. Clair aterriza en Florida con la misión de responder como titular y líder.