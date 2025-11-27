El registro de Cristiano Ronaldo que ya supera Mbappé con el Real Madrid

Kylian Mbappé fue el gran protagonista del Real Madrid en Grecia. Con sus cuatro goles a Olympiacos, el galo ya firmó su mejor Champions de siempre en el plano goleador. Su arranque europeo, por encima del mejor Cristiano Ronaldo.

Con su póker en Atenas, Mbappe tiene 9 goles en 5 partidos, dejándolo por encima de los grandes 'killers' del torneo. O mejor dicho y siendo más específicos, del artillero por antonomasia de la Liga de Campeones: Cristiano Ronaldo.

Es que el francés ha superado el mejor arranque de siempre del astro luso, que comenzó la Champions con ocho dianas en cinco duelos hasta en dos ocasiones: en las campañas 2013-14 y 2017-18.

Para que se ilusione el madridismo, vale destacar que en esas dos campañas, CR7 acabó como el máximo goleador del torneo y, además, el Real Madrid levantó en ambas ocasiones una 'Orejona' que es el gran objeto de deseo de Mbappé desde hace años.

Si hablamos por toda competencia, el francés convirtió 22 goles en sus 18 primeros partidos con el Madrid en esta temporada. Las temporadas con más goles de Cristiano en el Madrid en sus 18 primeros partidos: fueron 25 en 2013/14 y otros 25 en 2014/15.

Mbappe y el sueño de los 1.000 goles

Está en esa carrera por ser el mejor goleador de la historia del fútbol y cuya meta se establecerá en los más de 1.000 goles que busca anotar Cristiano Ronaldo de aquí a un año. El portugués está ya a menos de 50 de desbloquear el logro.

El francés, si una lesión grave no lo impide, deberá estar en la pugna antes de cumplir los 40 años que actualmente luce CR7, aunque en su generación existe un rival que puede destruir cualquier registro.

Porque Erling Haaland ya alcanza los 333 goles y es un año más joven que Mbappé para poder sentarse en la mesa de los grandes goleadores de todos los tiempos. En el caso del noruego, su debut este verano en el Mundial puede inflar sus cifras.

