El relevante club de Europa que valora el fichaje de Armando González

Armando González ya genera ruido en Europa. El delantero mexicano comienza a posicionarse en el radar internacional gracias a su rendimiento sostenido y a su capacidad para marcar diferencia en el área rival.

El atacante viene de ser campeón de goleo el semestre anterior, un logro que consolidó su nombre entre los más determinantes del futbol mexicano con Chivas. Su regularidad frente al arco no pasó desapercibida para visores del viejo continente.

¡LO ESTÁN OBSERVANDO! 👀🚨



Con información de David Faitelson, el Feyenoord de Países Bajos se encuentra dándole seguimiento a Armando González para llevarlo al Viejo Continente. 🇲🇽⚽️



¿Se dará? ¿Podrá seguir los pasos de Santi Giménez? 🔴⚫️ pic.twitter.com/U9BPujWRKF — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 20, 2026

En el torneo en curso mantiene esa inercia positiva. Actualmente es sublíder de goleo, confirmando que su explosión no fue circunstancial, sino producto de evolución, confianza y continuidad en el once titular.

Su perfil combina potencia física, lectura de espacios y definición dentro del área. Además, ha mostrado crecimiento en el juego asociativo, aspecto que amplía sus posibilidades en esquemas más dinámicos y exigentes.

De acuerdo con reportes recientes, el Feyenoord de los Países Bajos lo tiene en la mira. El club neerlandés, conocido por apostar por talento joven y con proyección, realiza un seguimiento cercano al atacante mexicano.

En Rotterdam consideran que podría encajar en un modelo similar al que impulsó la llegada de Santiago Giménez. Aquella operación resultó una apuesta brillante tanto en lo deportivo como en lo estratégico para la institución.

Feyenoord v VfL Wolfsburg - Pre-Season Friendly | BSR Agency/GettyImages

La referencia no es menor. Giménez llegó como una promesa con respaldo estadístico y terminó consolidándose como figura en la Eredivisie. El caso de González comienza a ser evaluado bajo parámetros comparables.

Sin embargo, por ahora no existe una oferta formal ni negociaciones avanzadas. La situación se mantiene en fase de observación y análisis. El seguimiento responde a informes positivos sobre su rendimiento y potencial de crecimiento.

El club europeo valora su capacidad goleadora reciente y su edad como factores clave. También consideran el contexto competitivo en el que se ha desarrollado, elemento relevante para proyectar su adaptación.

Desde el entorno del jugador se mantiene cautela. La prioridad inmediata es sostener el nivel en el torneo actual y cerrar el semestre con cifras que respalden cualquier posibilidad futura.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES