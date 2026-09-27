El rendimiento de los fichajes del Barcelona en el principio de la temporada - rankeados

El Barcelona sorprendió en el mercado de fichajes. En especial por la apuesta a nombres que, desde su llegada, terminaron demostrando por qué los culés fueron a buscarlos. Por ahora, el equipo de Hansi Flick marcha primero en LaLiga con puntaje perfecto, un invicto de 10 partidos y todas las incorporaciones ya dejaron su aporte.

A continuación, el rendimiento de los refuerzos del Barça hasta el parón internacional.

5. Joao Cancelo

Joao Cancelo, Barcelona | NurPhoto/GettyImages

Ya estaba incorporado en la dinámica de Hansi Flick desde enero debido a la cesión del Al Hilal. Firmó contrato definitivo en agosto y, hasta ahora, Cancelo disputó cuatro partidos de LaLiga, con dos titularidades y dos ingresos desde el banco, y convirtió un gol. En la Champions League aportó en ataque con una asistencia para Karim Adeyemi en la goleada 5-1 al Feyenoord.

El zaguero tiene a su favor la versatilidad para jugar en los dos laterales y, además, pasar al ataque para colaborar con los delanteros. De todas formas, todavía tiene que afirmarse en sus labores defensivas.

4. Gabriel Jesus

Gabriel Jesus, Barcelona | Quality Sport Images/GettyImages

Efectividad en poco tiempo. Gabriel Jesus jugó un total de 37 minutos repartidos en tres apariciones y convirtió dos goles. Se estrenó contra el Feyenoord en la Champions y volvió a marcar en el 7-2 contra el Racing de Santander por LaLiga. Los dos tantos llegaron a partir de asistencias de Lamine Yamal.

Raphinha sigue por delante en la consideración de Flick para ocupar esa posición, pero el DT sabe que en el banco tiene a otro brasileño que responde cada vez que recibe su oportunidad.

3. Rodri

Rodri, Barcelona | NurPhoto/GettyImages

Rodri encontró una vía diferente para justificar su fichaje porque su influencia está más que nada en la circulación de la pelota. En LaLiga completó 368 de los 391 pases que intentó y llegó a un 94,12% de precisión, el mejor registro entre los mediocampistas con al menos 200 envíos.

Su presencia permite que Pedri actúe con mayor libertad unos metros por delante, mientras el ex Manchester City asume la responsabilidad de ser el volante defensivo. Ya es uno de los titulares indiscutidos del Barça.

2. Karim Adeyemi

Karim Adeyemi, Barcelona | Alex Caparros/GettyImages

Velocidad y producción. Adeyemi necesitó ocho partidos para alcanzar tres goles y dos asistencias con los culés. Dos tantos y dos pases de gol llegaron en LaLiga, el otro en la Champions.

Con el alemán, Flick una herramienta que va directo a atacar los espacios por la izquierda. El DT, que lo conoce desde hace años, destacó su actitud luego de que ingresara y marcara el 4-2 que resolvió el Barça vs Levante. "Cuando está centrado, Adeyemi es un jugador fantástico", afirmó.

1. Anthony Gordon

Anthony Gordon, Barcelona | NurPhoto/GettyImages

El gol todavía se le niega, pero Gordon encontró otras formas de ser uno de los jugadores más decisivos de los partidos. El ex Newcastle jugó siete partidos con los culés y dio cinco asistencias, cuatro de ellas en LaLiga, donde suma ya 397 minutos y fue titular en seis de siete jornadas.

Su participación constante en la elaboración y su trabajo sin pelota lo convirtieron al instante en una elección habitual del DT. Incluso podría haberse estrenado como goleador contra el Elche en el debut y eligió asistir a Fermín.