El reporte de las posibles lesiones de Cáceres y Fidalgo con América

El charrúa estará ante Rayados dentro del campo. Álvaro por su parte será una baja cien por ciento segura.
Gerardo Cardenas|
La derrota en el clásico de la Liga MX ha sido un golpe muy duro para el América. Además de la parte de dañar el orgullo del club, el cuadro de la capital del país se ha alejado de la cima del torneo. Ahora no está sólo por detrás del Monterrey, de la misma forma han sido superados por el cuadro de Cruz Azul.

Siendo el caso, el cuadro de las águilas deberá sacar el pecho en la siguiente jornada cuando visiten a Rayados. El duelo no será sencillo, pues los de la capital del país, además de la ya confirmada baja de Henry Martín, perderán a quien es tal vez su mejor hombre dentro del terreno de juego.

Álvaro Fidalgo no será elegible para el cotejo en tierras regias. SI bien los estudios realizados al creador de juego descartan un daño mayor en rodilla, la misma sí tiene mínima afectación. Siendo el caso y con el fin de prevenir lesiones más graves en el futuro cercano, el club no le dará minutos al ex Real Madrid.

Caso contrario con Sebastián Cáceres, su presencia es un hecho. El charrúa salió de cambio el juego anterior debido a una molestia. Se esperaba algún tipo de lesión muscular, sin embargo, todo quedó en un susto. Siendo el caso, el área médica ha informado a André Jardine que el zaguero está en plenitud deportiva.

