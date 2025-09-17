El reporte de las posibles lesiones de Cáceres y Fidalgo con América

La derrota en el clásico de la Liga MX ha sido un golpe muy duro para el América. Además de la parte de dañar el orgullo del club, el cuadro de la capital del país se ha alejado de la cima del torneo. Ahora no está sólo por detrás del Monterrey, de la misma forma han sido superados por el cuadro de Cruz Azul.

Siendo el caso, el cuadro de las águilas deberá sacar el pecho en la siguiente jornada cuando visiten a Rayados. El duelo no será sencillo, pues los de la capital del país, además de la ya confirmada baja de Henry Martín, perderán a quien es tal vez su mejor hombre dentro del terreno de juego.

¡Vuelta a la página! 🦅 América ya piensa en Rayados, pero perderá a uno de sus emblemas ❌



🔴 En vivo por TUDN pic.twitter.com/Vyle7NO4qm — Contacto Deportivo (@ContactoTUDN) September 17, 2025

Álvaro Fidalgo no será elegible para el cotejo en tierras regias. SI bien los estudios realizados al creador de juego descartan un daño mayor en rodilla, la misma sí tiene mínima afectación. Siendo el caso y con el fin de prevenir lesiones más graves en el futuro cercano, el club no le dará minutos al ex Real Madrid.

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Caso contrario con Sebastián Cáceres, su presencia es un hecho. El charrúa salió de cambio el juego anterior debido a una molestia. Se esperaba algún tipo de lesión muscular, sin embargo, todo quedó en un susto. Siendo el caso, el área médica ha informado a André Jardine que el zaguero está en plenitud deportiva.

Más noticias sobre la Liga MX