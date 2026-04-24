El resumen con las decisiones más importantes tomadas en la Asamblea de Dueños de la Liga MX

El jueves 23 de abril del 2026, se llevó a cabo la Asamblea de Dueños en el fútbol mexicano correspondiente al mes de abril. En esta ocasión, se han tomado decisiones que podrían redefinir el rumbo de la liga en un futuro inmediato. Aquí te dejamos un resumen con los puntos más importantes que se abordaron en esta reunión.

La Liga MX se separará de la Federación Mexicana de Fútbol. Por lo tanto, a partir del próximo torneo, trabajarán como una organización independiente, a través de una asociación de carácter civil. Esto pondría punto final a distintos monopolios que parecían tener estancado al fútbol mexicano.

Las decisiones importantes de la liga ahora serán tomadas por un comité conformado por seis equipos: América, Chivas, Monterrey, Tijuana, Toluca y Santos. Estos se dividirán en dos bandos distintos, con el mismo poder al momento de votar. En el primer bombo aparecen América, Tijuana y Santos Laguna, mientras que en el otro están Chivas, Monterrey y Toluca.

Monterrey v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La Liga MX, como ente independiente, tendrá a un presidente completamente ajeno al resto de los equipos. Esto fortalecerá la transparencia dentro de la liga y aumentará su nivel de credibilidad.

Los derechos de transmisión para los partidos de la selección mexicana de fútbol se repartirán de la siguiente manera:

Cadenas nacionales: Televisa y TV Azteca

Streaming: Claro Sports

Estados Unidos: TUDN

Se confirma la venta de los Rojinegros del Atlas. José Miguel Bejos será su nuevo dueño.

Atlas v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Se hace oficial el regreso de los Potros de Hierro del Atlante a la primera división del fútbol mexicano.

Atlante v Cancun FC - Liga de Expansion MX | Jam Media/GettyImages

El Apertura 2026 arrancará el 16 de julio y culminará el 13 de diciembre. La competencia nacional será interrumpida para que se lleve a cabo la Leagues CUP.

Desaparece de forma definitiva el play-in. Solo entrarán a la liguilla los ocho equipos mejores clasificados, tal como ocurrirá desde este semestre.

Se rechaza de forma definitiva la venta del Puebla.

En cuanto al tema del ascenso y el descenso, en la Asamblea no determinaron la desaparición absoluta del mismo, pero, al apostar por un comité de inversión y certificación, luce sumamente complicado que regrese, o al menos no en un futuro inmediato, ya que la idea es abrir las puertas a la inversión privada y a la llegada de nuevas franquicias que aumenten la cantidad de equipos en la liga.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX