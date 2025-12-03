El segundo jugador que saldría de Monterrey luego de Sergio Ramos

Monterrey vive días de incertidumbre en su defensa central. Tras conocerse que Sergio Ramos buscará nuevos retos al finalizar su participación con Rayados, ahora otro nombre de peso podría sumarse a la lista de salidas: Víctor ‘Toro’ Guzmán.

El mexicano atraviesa un momento de inconformidad dentro del club. Su rol, reducido casi por completo a la suplencia bajo la dirección técnica de Doménec Torrent, ha generado molestia en su entorno. La falta de minutos ha sido evidente y el jugador apenas ha tenido titularidades.

¿TAMBIÉN SE VA? 😳



En Rayados hizo eco la noticia de que Sergio Ramos buscará otros retos una vez concluya su participación en Monterrey, sin embargo no es el único defensa que se iría.



🐂 Desde RG La Deportiva reportan que en el entorno de Víctor ‘Toro’ Guzmán hay preocupación… pic.twitter.com/hb6HToyZ0e — Futbol Total (@futboltotal) December 3, 2025

Cuando ha iniciado, ha sido en encuentros de menor relevancia, algo que no corresponde a un futbolista que llegó como apuesta a largo plazo y una de las grandes inversiones del proyecto regiomontano. En Rayados se reconoce su calidad, pero la competencia interna y decisiones tácticas lo han relegado.

La situación abre la puerta a una posible salida. Rayados, conscientes del valor de Guzmán y de la vigencia de su contrato —que se extiende hasta junio de 2028—, estarían abiertos a negociar un traspaso siempre y cuando llegue una oferta elevada. No es un jugador barato ni considerado prescindible, pero tampoco intransferible.

Monterrey v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

La molestia del defensor, sumada al interés potencial de otros clubes que buscan reforzar su zaga con un central joven, físico y de proyección, podría acelerar el proceso. La directiva no quiere un caso que se prolongue y complique la armonía interna del equipo.

De concretarse su salida, Guzmán se convertiría en la segunda baja significativa de la defensa regiomontana para 2026, uniéndose a la anunciada partida de Sergio Ramos. Dos nombres de peso que obligarían a Rayados a moverse de inmediato en el mercado para cubrir la posición.

Por ahora, no existe una decisión definitiva, pero el escenario está claro: si llega una oferta fuerte y el jugador mantiene su postura de inconformidad deportiva, Rayados no se interpondría en su camino. El futuro del ‘Toro’ Guzmán, aunque amarrado contractualmente, podría escribirse lejos de Monterrey.