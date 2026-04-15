El selecto grupo al que se une Arda Güler por su gol al Bayern Múnich

La jornada definitiva de los cuartos de final de la UEFA Champions League tuvo acción desde el principio: Arda Güler aprovechó un error de Manuel Neuer para igualar la serie entre el Real Madrid y el Bayern Múnich a los pocos segundos de iniciado el partido de vuelta en el Allianz Arena.

Con este tanto, según informó MisterChip, el talentoso joven turco se metió como el segundo anotador más temprano de la historia del Real Madrid jugando por Copa de Europa: el trono sigue siendo para el argentino Héctor Rial, que le marcó al Amberes a los 31 segundos en la edición de 1957, mientras que Güler quedó en la segunda posición con su tanto a los 34 segundos, superando por uno a Felo, que le metió un gol a la Juventus a los 35 segundos en 1962.

¡¡NO SE PUEDE CREER LO QUE HIZO MANUEL!! ¡¡INSÓLITO ERROR DE NEUER PARA EL GOL DE ARDA GULER Y EL 1-0 DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH!! ¡¡SERIE 2-2 EN ALEMANIA!!



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Promediando el primer tiempo, el Real Madrid le está ganando 2-1 al Bayern Múnich y con este resultado fuerza la prórroga con la ilusión de seguir en carrera en la UEFA Champions League. En semifinales, el París Saint-Germain aguarda por el ganador de esta llave.